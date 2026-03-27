Sexta-feira com boas abertas
Conheça as previsões meteorológicas para hoje
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 27 de Março, períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira.
O vento deverá soprar moderado (20 a 35 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.
As temperaturas vão variar entre os 15 e os 21 ºC no Funchal e os 14 e 18 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte/nordeste com 2,5 a 3,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 17 e os 18 ºC.