Carreiras que passam pelo Poiso mantêm desvios na manhã de sexta-feira

As carreiras de transportes públicos operados pela CAM - Companhia de Autocarros da Madeira que passam pelo Poiso mantêm o itinerário alternativo durante a manhã de amanhã, pelo menos até às 10 horas, até que seja resposta a normalidade na operação naquela zona e as condições meteorológicas melhorem.

Tal como o DIÁRIO já deu conta durante a tarde de hoje, em causa estão as carreiras 56 (Santana), 103 (Arco de São Jorge) e 138 (São Jorge).

No sentido Funchal – Arco de São Jorge, os autocarros não passam pelo Poiso, nem pelo Ribeiro Frio. À semelhança do que aconteceu no dia de hoje, o percurso será feito pela Via Expresso (Fundoa), Via Rápida, Túnel do Porto da Cruz, subida por São Roque do Faial, com inversão de marcha na Achada do Cedro Gordo, retomando depois o percurso habitual.

Já no percurso inverso, do Arco de São Jorge para o Funchal, a viagem decorre como habitualmente até à Achada do Cedro Gordo, de onde os autocarros descem para São Roque do Faial, até à Via Expresso, seguindo pelo Túnel do Porto da Cruz. Seguem sempre pela Via Rápida até à Fundoa, no Funchal, retomando, a partir daí, o percurso habitual.

A CAM alerta os seus clientes para estarem atentos aos comunicados emitidos e às recomendações das autoridades.