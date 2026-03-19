Boas notícias por cá entre más notícias que vêm do Oriente

Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais nacionais desta quinta-feira, 19 de Março de 2026.

Na revista Visão:

- "Casas de luxo e pessoas sem casa. Os dois extremos do retrato da habitação"

- "Como os ricos fazem subir os preços. O peso da habitação no rendimento das famílias. O cerco aos bairros municipais. A vida depois do despejo"

- "Guerra. A resistência do Irão e o labirinto de Trump"

- "História. A misteriosa pioneira das selfies"

- "Trovante. 'Fomos obrigados a crescer depressa'"

- "Se7e. Restaurantes. Sabores da Palestina em Lisboa"

No Público:

- "Ministério Público critica PJ por atraso na investigação de crimes de corrupção"

- "Cancro. Já há prazos para seguradoras esquecerem doença no cálculo dos prémios"

- "Conselho Europeu. Contenção da guerra no Médio Oriente sobe ao topo da agenda"

- "Política monetária. Perante o risco de estagflação, BCE deverá seguir os passos da Fed e manter taxas de juro"

- "Arte contemporânea. Com 'RedSkyFalls', Alexandre Estrela leva Portugal e o ruído dos sismos à Bienal de Veneza"

- "Crise energética. Governo garante limite de preços com medidas permanentes"

- "Entrevista. 'Há ajuste de contas do PSD em relação ao Constitucional'. Francisco César, actual líder do PS-Açores, denuncia riscos de concentração de poder"

- "Israel. Apoio à guerra não traz mais popularidade a Netanyahu"

No Jornal de Notícias:

- "Violador em série atacou uma dezena de raparigas desde o início do ano no Grande Porto"

- "Autarcas exigem poder de decisão nas obras a financiar com a nova bazuca"

- "Hospitais públicos nunca pediram tão pouca ajuda aos privados para fazer cirurgias"

- "Liga Europa. Braga ligado à corrente atropelou húngaros na Pedreira"

- "Farioli diz que vantagem do dragão em Estugarda já é 'passado'"

- "Energia. Apoio de 25 euros na botija de gás solidária"

- "Porto. Via partilhada e sentido único para a Rua de Costa Cabral"

- "Música. Trovante de regresso no festejo de meio século"

No Diário de Notícias:

- "Debate quinzenal. Montenegro diz que a legislação laboral é essencial para o 'sim, somos capazes'"

- "Catorze autarcas da Grande Lisboa reúnem para acertar 'luta conjunta' contra fecho de urgências"

- "Cinema. 'Projeto Hail Mary' estreia-se hoje e centra-se numa missão para salvar o planeta Terra"

- "Liga Europa. Ricardo Horta liderou remontada épica do Braga"

- "Reviravolta. Identidade de Género: PSD quer de volta a lei 'inaceitável' de 2011 que Cavaco vetou"

- "'Online'. Estatísticas da Justiça agora estão disponíveis, mas com alguns dados antigos"

- "Crise. Mercados ainda acreditam no desbloqueio de Ormuz até ao verão, mas desânimo alastra"

- "Guerra. Qatar e Emirados condenam ataque israelita a refinaria de gás do Irão"

No Correio da Manhã:

- "Corrupção com as luzes de Natal. Suspeitas de 400 mil Euro em luvas na Câmara de Lisboa"

- "Luís Montenegro anunciou. Gás de botija e gasóleo apoiados"

- "Sporting. Alvalade a ferver com Gyokeres"

- "FC Porto-Estugarda. Farioli trava euforia no Dragão"

- "Sp. Braga 4 Ferencváros 0. Horta tinha a chave da Europa"

- "Guerra beneficia região. Páscoa cheia nos hotéis do Algarve"

- "Portimão. Menor de 13 anos violada por três homens"

- "Vistos 'Gold'. Rede de burlões vendia casas de chineses"

No Negócios:

- "Governo dá novo apoio ao gasóleo e admite mais ajudas"

- "Vai ser possível criar empresas europeias em dois dias"

- "Teerão já está a atacar alvos energéticos em países vizinhos. Trump suspende 'lei Jones' para baixar preço do petróleo. Renegociar e planear. Saiba como poupar em tempos de guerra"

- "Posição já não é boa, mas BCE só deve subir juros depois do verão"

- "Brasileiros da Azul vão a tribunal para exigir 189 milhões à TAP"

- "Entrevista. José Vicente Morote e Pedro Raposo. 'Estamos abertos a outras integrações' em Portugal"

No O Jornal Económico:

- "Hospitais privados investem recorde de 312 milhões"

- "Ataques à maior reserva de gás fazem disparar preços"

- "Jerónimo Martins. Lucro sobe 8%, com receita recorde, mas instabilidade preocupa"

- "CTT. Lucro cresceu 11% com comércio eletrónico, mas guerra já afeta 2026"

- "Automóvel. Bolt e Nvidia aliam-se para desenvolver carros autónomos"

- "Fed mantém taxas e Powell avisa para perigo inflacionista da guerra"

- "Exportações militares portuguesas subiram 77% desde invasão da Ucrânia"

- "Revisão avança mesmo sem acordo de concertação"

- "Fundos têm sido porta de entrada para estrangeiros"

- "Economista-chefe da Coface: 'Acordos da UE com Índia e Mercosul ainda não são alternativa aos EUA'"

No O Jogo:

- "Braga 4-0 Ferencváros. Implacáveis. Guerreiros deram a volta à desvantagem antes do intervalo e fecharam a eliminatória com goleada"

- "Carlos Vicens: 'Ricardo Horta merece ir ao Mundial'"

- "António Salvador orgulhoso: 'Trabalho de toda a estrutura'"

- "FC Porto-Estugarda. 'Temos de entrar com tudo'. Francesco Farioli desvaloriza resultado da primeira mão"

- "Sporting. 'Jamais jogaremos sujo'. Frederico Varandas com bicada aos rivais"

- "Renovação de Rui Borges pode ter avanços hoje"

- "Leões sem datas para encaixar o jogo com o Tondela"

- "Benfica. Marcel Regula é alvo para o meio-campo. Águias também olham para o filão polaco"

- "Castigo de Mourinho: SAD avança com recurso para o TAD"

- "Feminino. Taça de Portugal. FC Porto-Benfica na final do Jamor"

- "Motores. João Ferreira brilha no 'Dakar europeu'. Rally-Raid Portugal com líderes nacionais"

No A Bola:

- "Todos os segredos da reviravolta. Como o Sporting cozinhou o sucesso da Champions. A mensagem de Rui Borges que começou na Noruega. A alteração tática. As folgas. A ordem para rematar"

- "Frederico Varandas tomou posse: 'Jamais jogaremos sujo e baixo'"

- "Conversações para renovação do treinador iniciam-se hoje"

- "SC Braga 4-0 Ferencváros. Tomámos-lhe o gosto! Nova 'remontada' portuguesa desta vez na Liga Europa"

- "FC Porto-Estugarda. Francesco Farioli: 'Para nós está 0-0'. Italiano volta a mexer na equipa"

- "Benfica. Samuel Dahl é o jogador com mais minutos em Portugal"

- "Encarnados na 'final four' da Youth League"

- "Liga dos Campeões. 2.º classificado da Liga pode ter acesso direto"

- "Futebol feminino. Benfica e FC Porto na final da Taça"

E no Record:

- "Sporting. Como Borges cozinhou o Bodo. Plano tático preparado logo na Noruega"

- "Foco em conversas individuais. Repetiu até à exaustão que era possível"

- "Recados de Varandas na tomada de posse. 'Jamais jogaremos sujo e baixo'"

- "Benfica. Argentina chama Prestianni"

- "FC Porto-Estugarda. Farioli pede exigência máxima. 'Temos de jogar as cartas todas'"

- "Sp. Braga 4-0 Ferencváros. Vira minhoto. Horta bisa em dia perfeito"

- "Futebol feminino. Benfica 4-1 Sp. Braga. FC Porto 1-0 V. Guimarães. Primeiro clássico será no Jamor"