FisioSentidos cresce de 2 para 14 funcionários em quatro anos

A clínica FisioSentidos celebra quatro anos com uma notável expansão da sua equipa e serviços. Cláudia Sousa, uma das sócias, destacou a evolução desde o início e afirmou que “neste momento, temos 14 funcionários. Começámos as duas sozinhas, com dois gabinetes, e agora já somos 14”, referiu.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acompanhado do secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, marcou presença na cerimónia na Avenida da Madalena, em Santo António, no Funchal, e elogiou o espírito empreendedor das fundadoras, salientando que “são quatro anos — começaram sozinhas, duas jovens — e foram fazendo crescer a empresa, conquistando clientes e alargando os serviços. É isso que nós pretendemos: que a nova geração da Madeira seja empreendedora, que crie o seu negócio e conquiste o mercado, como elas estão a fazer”, enalteceu.

Cláudia Sousa explicou ainda a diversidade de serviços actualmente oferecidos porque entretanto aumentaram o espaço e abriram novas consultas, nomeadamente de nutrição, psicologia, terapia da fala e ainda Reiki.

Sobre planos de crescimento e novos serviços admitiu que existem, mas manteve reserva, afirmando que “claro que sim. Vamos deixar no segredo… Mas sim, teremos mais serviços, nomeadamente na consulta médica, a médio prazo”, admitiu.

A clínica nasceu com o objectivo de prestar um serviço personalizado centrado nas necessidades dos utentes e na resolução da origem dos problemas, promovendo a funcionalidade e qualidade de vida. Entre os serviços disponibilizados incluem-se também pediatria, cinesiologia, psicologia, nutrição, terapia da fala e akhanda yoga, sustentados por uma equipa técnica exclusivamente feminina e orientada para o bem-estar dos utentes.