Albuquerque mostra os números de uma economia que cresce há quatro anos e meio

O presidente do Governo Regional está no parlamento para o debate mensal que tem como tema a economia. Miguel Albuquerque recorda dados relativos a 2025 que mostram que a Madeira atingiu "máximos em todos os parâmetros macroeconómicos".

Uma economia regional que cresce há 58 meses (quatro anos e meio) com o PIB regional a atingir 8.024 milhões de euros. Comparando com 2015, com um PIB de 4.287 milhões de euros, conclui-se que a criação de riqueza cresceu, em 10 anos, mais de 80%.

A Madeira é uma das regiões europeias que mais convergiram para a média europeia, com um PIB per capita que é 107,2% da média nacional e muito superior ao dos Açores.

Miguel Albuquerque destaca a redução do desemprego, referindo que, em 2025, a população empregada era de 133.000 pessoas.

A dívida pública foi reduzida em 1.200 milhões de euros, em diz anos e a redução fiscal é contínua. A dívida representa 60% do PIB, quando ao nível nacional é de 90% e a média europeia é de 85%.

O presidente do governo destacou a redução fiscal, sobretudo no IRS e no IRC que é o mais baixo do país. O IVA sofreu reduções nas taxas e Albuquerque garante que serão mantidas as medias sociais para compensar efeitos da crise.

O crescimento económico, sublinha, "é essencial para a justiça social". O foco, diz, vai continuar no equilíbrio entre garantir a competitividade das empresas, o desagravamento fiscal e o equilíbrio das contas públicas.