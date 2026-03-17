Tráfego de passageiros nos aeroportos portugueses cresce 3,4% em Fevereiro

O tráfego de passageiros nos aeroportos portugueses geridos pela Vinci, no âmbito da concessão da ANA, cresceu 3,4% em fevereiro, face ao período homólogo, acima da média global do grupo, que avançou 1,6%.

Segundo os dados divulgados hoje pela Vinci Airports, Portugal voltou, assim, a apresentar um desempenho acima da média da rede de aeroportos do grupo.

No acumulado de janeiro e fevereiro, o crescimento do tráfego nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Açores atingiu 3,7%, também acima da média global de 1,4%.

Em sentido contrário, alguns dos principais mercados europeus registaram quebras em fevereiro, com o Reino Unido a recuar 1,8% e França 1,4%, enquanto os Estados Unidos caíram 7,2%.

Entre as maiores subidas destacaram-se Cabo Verde, com um aumento de 17%, a Costa Rica (+13%) e o Brasil (+12%).

A empresa indica que "o tráfego manteve-se robusto na maioria dos aeroportos da rede em fevereiro".

Já no segmento das autoestradas, o tráfego da Vinci Autoroutes recuou 0,8% em fevereiro, penalizado pela descida de veículos ligeiros, devido ao calendário das férias escolares e a condições meteorológicas desfavoráveis, parcialmente compensadas pelo aumento dos pesados.