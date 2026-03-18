Paroquianos celebram 26 anos de sacerdócio do Padre Manuel Ornelas

"Hoje é um dia especial na Paróquia de Santa Maria Maior – Socorro", informa uma nota enviada ao DIÁRIO. "Celebramos com alegria os 26 anos de sacerdócio do Sr. Padre Manuel Ornelas", informa o motivo. O pároco que está naquela paróquia desde 15 de Setembro de 2024, viu-se recentemente envolvido numa polémica na escola da APEL.

Padre Manuel Ornelas inicia funções neste domingo No próximo domingo, dia 15 Setembro, o Padre Manuel Ornelas inicia a sua missão de pároco na Igreja de Santa Maria Maior (Igreja do Socorro), na Eucaristia das 10h30.

"Um padre amigo, acolhedor, prestável e brincalhão, sempre sorridente", continuam os elogios. "Alguém que sabe escutar, que dá uma palavra de conforto e ânimo a quem mais precisa. Um verdadeiro pai espiritual que acolhe todos, todos, todos, sem exceção, e vai sempre ao encontro de quem precisa de ajuda", acrescenta a nota assinada por Cláudio Freitas, um paroquiano.

E continua: "Mesmo quando, por ser como é, muitas vezes é incompreendido ou julgado, continua firme na sua missão, como um verdadeiro Bom Pastor, que ama e cuida do seu rebanho com dedicação."

Alunos e paroquianos demonstram apoio ao padre Manuel Ornelas Vários antigos alunos da escola da APEL, assim como paroquianos estiveram, esta tarde, na missa que o padre e professor Manuel Ornelas celebrou, na paróquia de Santa Maria Maior, para demonstrar apoio.

Assim, "hoje, às 19h00, teremos o Terço de São José e às 19h30 a Novena e Missa Votiva a São José, onde iremos rezar de forma especial pelos seus 26 anos de sacerdócio", convidando "todos a estarem presentes e a unirem-se em oração por este sacerdote que tanto dá de si pelos outros".

Nascido a 19 de Outubro de 1967, natural do Estreito de Câmara de Lobos, Manuel Ornelas da Silva foi ordenado sacerdote a 18 de Março de 2000, aos 32 anos de idade.