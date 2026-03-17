Suspenso serviço de transporte para Pico do Areeiro

A Horários do Funchal informa que, devido à previsão de condições meteorológicas adversas, o serviço de transporte para e no Pico do Areeiro estará suspenso até ao próximo dia 20 de Março, sexta-feira.

"Agradecemos a compreensão e pedimos que acompanhe as actualizações antes de planear a sua viagem", refere a nota da empresa.

IPMA emite avisos amarelos devido a precipitação forte, trovoada e agitação marítima O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta terça-feira avisos amarelos para a Madeira devido a precipitação forte, trovoada e agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta terça-feira avisos amarelos para a Madeira devido a precipitação forte, trovoada e agitação marítima.

Entre as 12 e as 21 horas de hoje, 17 de Março, a Costa Norte, a Costa Sul, Porto Santo e as zonas montanhosas vão registar aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada.