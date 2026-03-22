Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro continua encerrada
O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa, através de uma publicação nas redes sociais, que Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro se mantém encerrada.
Segundo explica, o encerramento ocorreu devido à obstrução causada por árvores caída
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo