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Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro continua encerrada

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Foto Google Maps

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa, através de uma publicação nas redes sociais, que  Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro se mantém encerrada. 

Segundo explica, o encerramento ocorreu devido à obstrução causada por árvores caída

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