Trilhos do Areeiro e Pico Ruivo interditos devido às condições meteorológicas

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que, na sequência dos avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Região Autónoma da Madeira, alguns percursos pedestres classificados estarão temporariamente encerrados.

De acordo com a mesma entidade, ficam interditos os seguintes trilhos enquanto se mantiverem os avisos em vigor: PR 1 Vereda do Areeiro; PR 1.2 Vereda do Pico Ruivo; e PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal.

O IFCN acrescenta ainda que a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro também estará encerrada durante este período.

"Recomenda-se a todos os cidadãos o cumprimento das orientações emitidas pelas autoridades de Protecção Civil, bem como a adoção de comportamentos responsáveis, evitando situações de risco", sublinha.

Após a reabertura, caso sejam detectadas situações anómalas nos percursos pedestres, como quedas de pedras, ramos ou árvores a obstruir o caminho, ou qualquer outra ocorrência, é solicitadp que as mesmas sejam reportadas ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

IPMA emite aviso amarelo para a queda de neve na Madeira Neve pode acumular até 10 cm nas regiões mais altas da ilha

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo devido à previsão de queda de neve nas regiões montanhosas da Madeira.

De acordo com o IPMA, o aviso vai vigorar durante 24 horas, entre as 9 horas do dia 18 de Março (quarta-feira) e as 9 horas do dia 19 de Março (quinta-feira), prevendo-se neve "acima dos 1.500 metros de altitude, com acumulação até 10 cm".

Suspenso serviço de transporte para Pico do Areeiro A Horários do Funchal informa que, devido à previsão de condições meteorológicas adversas, o serviço de transporte para e no Pico do Areeiro estará suspenso até ao próximo dia 20 de Março, sexta-feira.

IPMA emite avisos amarelos devido a precipitação forte, trovoada e agitação marítima O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta terça-feira avisos amarelos para a Madeira devido a precipitação forte, trovoada e agitação marítima.

Já esta manhã, o IPMA também emitiu avisos amarelos para a Madeira devido a precipitação forte, trovoada e agitação marítima.

Entre as 12 e as 21 horas de hoje, 17 de Março, a Costa Norte, a Costa Sul, Porto Santo e as zonas montanhosas vão registar aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada.