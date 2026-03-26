Google e Engenheiros organizam evento sobre como evitar bugs e melhorar a qualidade dos produtos digitais

O Google Developer Group (GDG) Madeira, em parceria com a Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, "organiza uma sessão técnica dedicada ao papel do Quality Assurance (QA) e Quality Engineering na criação de produtos digitais mais fiáveis e escaláveis", informa a empresa. "O evento realiza-se no dia 9 de Abril, a partir das 18h45, na sede da Ordem dos Engenheiros", acrescenta.

De participação gratuita, mas "mediante inscrição prévia, esta iniciativa pretende reforçar a importância de integrar práticas de qualidade desde cedo no desenvolvimento de software. Muitas equipas continuam a tratar o QA como algo secundário — até ao momento em que bugs recorrentes começam a afetar a experiência do utilizador e a retenção de clientes".

A organização salienta que "ao longo da sessão, serão exploradas quatro fases essenciais para a implementação de QA numa organização, bem como os benefícios concretos de cada etapa. Para além disso, serão apresentadas métricas relevantes que permitem avaliar o verdadeiro impacto da qualidade, indo além da simples contagem de bugs".

A sessão será conduzida por "Casey Verde, profissional de Quality Engineering com mais de uma década de experiência a apoiar equipas de pequena e média dimensão", sendo de frisar que "ao longo da sua carreira, tem assumido frequentemente o papel de primeira contratação dedicada a QA, sendo responsável pela criação de test suites, automação de processos, formação de equipas e definição de práticas que alinham equipas de engenharia, produto e suporte".

O evento destina-se "a developers, estudantes e profissionais da área tecnológica que pretendam melhorar a qualidade e a robustez dos seus produtos. No final, haverá ainda espaço para networking e partilha de experiências", acrescenta.

Como referido, a inscrição é obrigatória através do link: https://gdg.community.dev/e/mz88e4/.