Nómadas digitais visitam delegação regional da Cruz Vermelha Portuguesa

Um grupo de nómadas digitais, integrados no grupo 'Madeira Friends', visitaram, recentemente, a delegação regional da Cruz Vermelha Portuguesa, com o objectivo de conhecer melhor o funcionamento da estrutura regional desta organização.

Além da visita às instalações, no Funchal, contactaram com as várias equipas e equipamentos de socorro de que a organização dispõe.

Para o 'Madeira Friends', conforme dão conta em comunicado, "a iniciativa foi uma oportunidade importante não só de conhecer melhor uma instituição humanitária fundamental na Madeira, mas também para promover laços mais estreitos entre a comunidade internacional e os residentes locais".



