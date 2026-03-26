Novo microsismo ao largo da Madeira

Ao Norte da Madeira, mais precisamente à mesma longitude geográfica de Santana, ocorreu na última noite mais um sismo, desta feita de 1.6 na escala de Richter.

Dentro do limite dos considerados microsismos, este abalo foi registado pelos equipamentos do IPMA pelas 23h48 de quarta-feira, 25 de Março de 2026, que ocorre quarto a cinco dias após o duplo abalo registado a sul da ilha.

Sismo de 1.7 registado ontem ao largo do Funchal Um sismo de magnitude 1.7 na escala de Richter foi registado, ontem à tarde, no mar a sul do Funchal.

Este sismo foi registado a 10 km de profundidade, considerado superficial e tendo em conta a magnitude, não terá sido sentido pela população.