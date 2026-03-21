Manifestação pela habitação junta dezenas no Largo D. Manuel I

Uma manifestação sob o lema ‘Pelo Direito à Habitação’ decorre ao final da manhã deste sábado no Largo D. Manuel I, defronte à Sé, reunindo, para já, pouco mais de uma dezena de participantes.

A iniciativa, promovida pelo Núcleo Regional do Movimento Porta a Porta, dá voz a várias reivindicações ligadas à crise habitacional. Entre os cartazes exibidos pelos manifestantes lêem-se frases como “Casas vazias, famílias sem casa!”, “casas para viver, não para especular!”, “basta de promessas!”, “queremos casas!”, “jovens sem casa, que futuro?” e “trabalhar e não conseguir pagar casa!”.

No local foi ainda montada uma tenda, simbolizando a precariedade no acesso à habitação, numa acção que pretende chamar a atenção para as dificuldades sentidas por muitas famílias.

A concentração conta também com a presença de alguns dirigentes partidários, nomeadamente Ricardo Lume, do PCP, e Dina Letra, do BE.