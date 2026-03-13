Madeira assinala o Dia Mundial do Consumidor

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através da Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, promove esta sexta-feira, 13 de Março, as celebrações do Dia Mundial do Consumidor, no Museu da Electricidade – Casa da Luz.

O programa conta com as intervenções de Cláudia Pina, juíza de direito no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, de José Matos, director do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária, e de Martin Freitas, director do Gabinete Regional para a Conformidade Digital, Protecção de Dados e Cibersegurança da Região. A moderação estará a cargo de Cristina Gonçalves, directora de Serviços do Consumidor.

A sessão de abertura do evento estará a cargo da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, pelas 15 horas, enquanto o encerramento das celebrações do Dia Mundial do Consumidor decorre, às 16h30, e será feita por Graça Moniz, directora Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais.

Outras inciativas que marcam a agenda regional deste que é o septuagésimo segundo dia do ano, em que faltam 293 dias para o fim de 2026:

- Das 10 às 19 horas - MAD ROLLER: XIV Torneio Internacional Biosfera Roller Skate no Patinódromo do Faial;

- 9h30 - A Câmara Municipal do Funchal promove a sessão de abertura da 3.ª edição do Fórum do Pão com a presença da vereadora Helena Leal, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal;

- 9h30 - O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará na apresentação do projecto PESTDISLAT-2CAP - Plataformas de registo e modelação de pragas e doenças que afectam as culturas na Macaronésia, que decorre na Sala Atos do Colégio dos Jesuítas;

- 10 horas - Reunião extraordinária da Câmara Municipal da Ponta do Sol no Salão Nobre da Ponta do Sol;

- 10h30 - O secretário Regional de Economia, José Manuel Rodrigues, apresenta, na Gare Marítima da Madeira, no Funchal, os dados de 2025 relativos ao movimento de mercadorias nos portos da Região Autónoma da Madeira;

- Das 10 às 12 horas - A Câmara Municipal de São Vicente promove a iniciativa 'Presidência na Comunidade - Escutar para agir' na Fajã do Penedo, na Boaventura;

- Das 10 às 17h15 - Prossegue hoje I Congresso de Direito Regional no auditório do Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira no Colégio dos Jesuítas;

- 15 horas - O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões promove uma conferência de imprensa junto à Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude;

- 16 horas - Entrega de projectos de habitação no Gabinete Técnico das Zonas Altas da Câmara Municipal do Funchal, no Caminho da Igreja, nº 15 Santo António;

- 16 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente na cerimónia de abertura da 'MedicBite Clinic', localizada à Avenida do Infante 144, nas Gallerias by Savoy Signature;

- Das 17 às 22 horas - 2.ª Etapa Madeira Padel Tour na Quinta do Padel;

- Às 18 e às 21 horas - Peça de Teatro ‘O Céu da Língua’ em cena no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 18h30 - Inauguração da 2º Edição da Open Call 'Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais' do artista Francisco Nuno Rodrigues na Fundação Cecilia Zino;

- 18h30 - O Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos promove a recepção aos novos médicos internos da Região na sede do Conselho Médico com a presença do presidente da Secção Regional do Sul, Doutor Paulo Simões;



- 21 horas - O XXXIX Festival de Música da Madeira apresenta Ópera - Filme 'O Fauno das Montanhas' no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta;

- 21h15 - 1.ª PEC do Rali do Marítimo no Município de Machico.

Principais acontecimentos registados a 13 de Março, Dia Mundial do Sono:

1777 - A nomeação dos novos secretários de Estado por D. Maria I marca o início do período da "Viradeira", inversão da política do Marquês de Pombal, exonerado a 04 de março.

1828 - D. Miguel dissolve a Câmara dos Deputados, estabelecida pela Carta Constitucional.

1896 - Gungunhana, imperador dos Gaza, chega a Lisboa feito prisioneiro. Desterrado para os Açores, morrerá poucos meses depois.

1905 - Margaretha Zella inicia a carreira de bailarina, adotando o nome de Mata-Hari.

1938 - Adolf Hitler anuncia a anexação da Áustria ao III Reich. A "resolução da questão judaica" é entregue às SS.

1939 - Ultimato de Adolf Hitler à Checoslováquia sobre a entrega dos territórios além dos Sudetas.

1942 - II Guerra Mundial. A força aérea britânica ataca a cidade alemã de Colónia.

1943 - II Guerra Mundial. As forças nazis liquidam o gueto de Cracóvia, na Polónia. Os judeus sobreviventes são enviados para Auschwitz.

1954 - Início da ofensiva do exército popular de libertação do Vietname, com o ataque à base francesa de Dien-Bien-Phu.

1957 - O cinema português estreia-se na RTP com o filme "Fado, Histórias de uma Cantadeira", de Perdigão Queiroga, com Amália Rodrigues e Virgílio Teixeira.

1962 - A Comissão de Descolonização das Nações Unidas (ONU) exige ao ditador português Oliveira Salazar condições que permitam a visita dos seus delegados aos territórios africanos sob administração portuguesa. Salazar recusa.

1966 - Jonas Savimbi, dissidente da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), funda, no interior de Angola, a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola.

1974 - É convocada a cerimónia de apoio dos oficiais-generais das Forças Armadas portuguesas à política da ditadura.

1976 - Cimeira da Internacional Socialista no Porto reúne Mário Soares, Willy Brandt, Olof Palme, Bruno Kreisky e François Mitterrand.

1984 - Começam as conversações entre Portugal, África do Sul e Moçambique sobre a barragem de Cahora-Bassa.

1990 - O Congresso dos Deputados do Povo da URSS põe termo ao regime de partido único, anulando o papel dirigente do PC.

2002 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução, apresentada pelos Estados Unidos, em que se "apoia o conceito" de um Estado palestiniano e se exige o fim da violência na região.

2003 - Entra em vigor um novo sistema de comparticipação dos medicamentos que têm genéricos no mercado e pode levar o doente a pagar mais se os médicos não prescrevem genéricos ou fármacos de marca mais baratos.

2003 - É constituída a Fundação Luís Figo, em Lisboa, como Pessoa Coletiva de Direito Privado de tipo fundacional, sem fins lucrativos, podendo criar delegações ou outras formas de representação em Portugal e no estrangeiro.

2004 - Alguns milhares de pessoas manifestaram-se, em frente da sede do Partido Popular (PP, no Poder), em Madrid, Espanha exigindo que a verdade sobre os atentados de 11 de Março seja revelada antes das eleições de domingo.

2004 - O primeiro-ministro Durão Barroso, faz uma viagem experimental do Metro do Porto no troço Trindade/Campanhã/Antas.

2005 - É aberta a linha Vermelha (B), entre o estádio do Dragão e Pedras Rubras (Maia), iniciando-se o funcionamento do Metro do Porto em rede.

2007 - A Comissão Europeia apresenta uma nova estratégia para aumentar a proteção dos consumidores que prevê o aumento da possibilidade de recurso aos tribunais pelos cidadãos.

2007 - Realiza-se em Oeiras a primeira Cimeira Luso-Tunisina, com a assinatura de seis acordos de cooperação bilateral e o compromisso na realização da segunda Cimeira UE/África, no segundo semestre do ano.

2007 - O Papa Bento XVI divulga o "Sacramentum Caritatis" (O Sacramento da Caridade), o segundo texto mais importante do seu pontificado, em que defende a manutenção do celibato dos padres e a utilização do latim e do canto gregoriano na eucaristia, designadamente em celebrações internacionais.

2009 - O Governo português anuncia a criação de uma base de dados dos sem-abrigo que vai permitir o conhecimento permanente do fenómeno a vários níveis, possibilitando a troca de informação a nível local, a planificação a nível regional e as decisões de política a nível central.

2009 - Violência em Atenas. Cerca de 50 jovens encapuzados e munidos de barras de ferro estilhaçam montras de bancos e estabelecimentos comerciais e danificam automóveis, nas ruas do abastado bairro de Kolonaki, no centro da capital grega.

2010 - O Governo aprova em Conselho de Ministros extraordinário o Programa de Estabilidade e Crescimento até 2013.

2013 - O cardeal argentino, Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, é eleito 266.º Papa pelos 115 cardeais reunidos em Roma, Itália, assume o nome de Francisco.

2014 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta o diploma que altera o valor dos descontos dos funcionários públicos, militares e forças de segurança para os respetivos subsistemas de saúde, ADS, ADM e SAD, pelo facto de terem existido "sérias dúvidas relativamente à necessidade de "aumentar as contribuições dos 2,5% para 3,5%, para conseguir o objetivo pretendido".

2017 - A Turquia anuncia a suspensão das relações, ao mais alto nível, com a Holanda até ser respeitada a sua exigência de realização de comícios com a comunidade turca residente na Holanda, para promover o voto na reforma constitucional que confere acrescidos poderes executivos ao Presidente Recep Erdogan.

2017 - Uma equipa internacional de arqueólogos liderada pelo português João Zilhão, encontra, na gruta da Aroeira, concelho de Torres Novas, no centro do país, um crânio com cerca de 400 mil anos, o fóssil humano mais antigo já encontrado no país.

2019 - O ex-presidente da Câmara de Benavente António José Ganhão é absolvido do crime de corrupção e condenado a dois anos e seis meses de prisão, com pena suspensa, por prevaricação de titular de cargo político.

2019 - O cardeal australiano George Pell é condenado a seis anos de prisão por abuso sexual de dois rapazes numa catedral em Melbourne, na Austrália, há mais de 20 anos.

2020 - Covid-19: A Conferência Episcopal Portuguesa suspende as missas, catequeses e outros atos de culto decido à covid-19.

2020 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declara o estado de emergência nacional e liberta cerca de 50 mil milhões de euros num fundo federal para responder ao novo coronavírus.

2020 - A presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen anuncia 37 mil milhões de euros para apoiar o setor da saúde e as pequenas e médias empresas afetadas pelo novo coronavírus, que está a causar um "tremendo choque" económico.

2020 - A União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) suspende todos os jogos sob a sua égide, incluindo Liga dos Campeões e Liga Europa, para evitar a propagação do novo coronavírus.

2020 - A juíza Ekaterini Sakelaropulu toma posse como Presidente da Grécia. É a primeira mulher a assumir o cargo de chefe de Estado no país.

2023 - A dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert (The Daniels) conquista o Óscar de Melhor Realização, na 95.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

2024 - O Parlamento Europeu aprova aquela que classificou como uma "lei histórica" para regular a inteligência artificial na União Europeia, a primeira legislação ao nível mundial para esta tecnologia, para salvaguardar os direitos fundamentais, ao mesmo tempo que impulsiona a inovação, no espaço comunitário.

