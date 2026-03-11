OFITE estreia 'Os Miseráveis'

A OFITE – Oficina de Teatro do Estreito estreia o espetáculo 'Os Miseráveis', inspirado na obra clássica de Victor Hugo, nos dias 27 e 28 de Março, às 21h, e 29 de Março, às 17h e 19h, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

Sob direcção artística de Zé Abreu, a OFITE afirma-se há uma década, promovendo o teatro como espaço de expressão criativa, encontro intergeracional e crescimento coletivo.

"Integrada na Associação Cultural e Recreativa do Estreito a OFITE tem-se consolidado, desde 2016, como uma das companhias de teatro amador mais consistentes da Região Autónoma da Madeira. Actualmente composta por 14 elementos de diferentes idades, mantém uma programação regular com duas produções anuais, em Março e Setembro. Ao longo de 10 anos, já apresentou 20 espetáculos, explorando diversos géneros — da comédia ao drama, da farsa à tragédia — e trabalhando textos clássicos, contemporâneos e adaptações originais", refere um comunicado enviado às redacções.

A peça é protagonizada por Jean Valjean, um homem que ajudava a irmã viúva. Quando ficou sem emprego, roubou desesperado um pedaço de pão para alimentar os sobrinhos. Como consequência, foi condenado a trabalho forçado. Após 19 anos como prisioneiro, o protagonista continua a carregar a marca de um passado condenável pela sociedade e leva o leitor ao encontro de diversas figuras de uma França que ainda sofre as consequências da Revolução Francesa e carrega o espírito revolucionário.

Com esta adaptação cénica, a OFITE reafirma a capacidade do teatro comunitário de dialogar com os grandes clássicos da literatura, demonstrando que o talento, a dedicação e o trabalho coletivo podem dar vida a obras universais.

O elenco integra Ana Rita Luís, Rosalina Fernandes, Idalina Brito, Pedro Pestana, Isa Barros, Fátima Vieira, Matilde Gouveia, Lia Teixeira, João Paulo Henriques, Beatriz Pacheco, Rodrigo Figueira, Rafaela Fernandes e Lia Rocha. A operação técnica de som e luz está a cargo de Miguel Abreu e António Freitas.

A produção conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional de Cultura, e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

As reservas podem ser feitas através do telefone 291 911 480.