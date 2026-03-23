"Cabaz alimentar pode ter 'impacto brutal'"
Bom dia. Eis as primeiras páginas deste início de semana, segunda-feira, 23 de Março de 2026.
No Correio da Manhã:
- "Algarve. Crianças fotografadas nuas em creche de luxo"
- "Auxiliar apanhado com imagens no telemóvel. Indiciado de 36 crimes"
- "Alverca 1 Sporting 4. Leão europeu está imparável"
- "Sp Braga 1 FC Porto 2. Dragão sai vivo da Pedreira"
- "Benfica. Ríos pronto para as sete finais"
- "Mundiais. Ouro para Agate e Baldé"
- "Só 25% dos trabalhadores têm salário superior a mil euros"
- "Médio Oriente. Irão intensifica ataques a Israel"
- "Política. Rede do 'Tutti Frutti' toma conta do PSD"
- "Casal burlão. Sacam 218 mil com 'Olá Pai, Olá Mãe'"
- "Lisboa. Prostitutas atendiam por noite 90 clientes"
No Público:
- "Famílias procuram ensino doméstico fora da lei e inspeção abre inquéritos"
- "Atletismo. Agate de Sousa e Gerson Baldé dão duplo ouro a Portugal nos Mundiais"
- "Estados Unidos. Guerra no Irão ameaça paz podre entre Vance e Rubio na corrida à sucessão a Trump"
- "Crise no Golfo. Escalada faz temer nova 'segunda-feira negra' nos mercados"
- "Saúde. Inteligência artificial no SNS liberta médicos da burocracia"
- "Comércio. Como o negócio das encomendas chegou em força às lojas de bairro"
No Jornal de Notícias:
- "Juízes mandam devolver meio milhão de euros a traficante"
- "Braga 1-2 F. C. Porto. Coração e cabeça"
- "Alverca 1-4 Sporting. Leões metem a quarta e continuam na corrida"
- "Atletismo. Dois voos para o ouro. Agate Sousa e Gerson Baldé sagram-se campeões do Mundo no salto em comprimento. Isaac Nader leva a prata nos 1500 metros"
- "Ambiente. Taxa foi incapaz de travar aumento no consumo de sacos plásticos"
- "Porto. Investigação milionária, dos oceanos ao espaço"
- "Mobilidade. Portugueses caminham menos e carro ganha terreno"
- "Espanha. Novos limites ao arrendamento contém preços em Barcelona"
No Diário de Notícias:
- "Médio Oriente. Guerra entra numa nova fase com ultimato de Trump e ameaça do Irão aos países do Golfo"
- "Portugueses jogam 63 milhões por dia nos casinos online"
- "'Operação Lúmen'. Secretário-geral da Câmara de Lisboa fica em liberdade, mas suspenso de funções"
- "Choque. BCE prevê que guerra arrase cenário macro do OE2026"
- "Saúde mental. Hormonas e dieta podem ajudar a tratar depressão"
- "José Manuel Anes. Criminologista diz que ataque à Marcha pela Vida pode ser considerado 'terrorismo'"
- "Atletismo. Portugal: duas medalhas de ouro e uma de prata nos Mundiais de Pista Curta"
- "#LisboaEscuta. Na Escola do 'Rap', o futuro é 'tuga'!"
No Negócios:
- "Conversa Capital. Álvaro Mendonça e Moura. Cabaz alimentar pode ter 'impacto brutal'. Presidente da CAP diz que 'não há razão para não haver acordo' na Concertação Social sobre lei laboral"
- "Bolsa de Lisboa parte para a guerra com lucros históricos"
- "Investidor privado. Juros vão voltar a subir. O que significa para crédito e aforro?"
- "Comércio. Exportações de alta tecnologia atingem novo recorde"
- "Há quatro interessados na corrida à compra do banco da Caixa no Brasil"
- "IP vai estrear mecanismo inédito no concurso de TGV entre Oiã e Soure"
- "Adolfo Mesquita Nunes: 'IA é a primeira revolução em que os envolvidos têm medo'"
No O Jornal Económico:
- "Governo mantém venda da TAP apesar da crise"
- "Dias decisivos ou fatais na Guerra do Médio Oriente"
- "Krugman alerta para risco de estagflação"
- "Turismo. Guerra tira todos os dias 550 milhões aos países do Golfo"
- "Custo dos contentores sobe em flecha: entre 300% e 400%"
- "Sauditas dizem que petróleo pode chegar aos 180 dólares"
- "Parceiros sociais mais de acordo no direito a desligar. Reforma laboral"
- "Teletrabalho para poupar energia? CCP diz que é prematuro"
- "Moody's afirma que Portugal é âncora de credibilidade. Contas públicas"
- "Fannie Mae e Freddy Mac tentam acalmar mercado de hipotecas"
No Record:
- "Alverca 1-4 Sporting. Sp. Braga 1-2 FC Porto. Leão esfola, dragão mata"
- "Suárez viu amarelo por simulação mesmo depois de dizer que não era penálti. João Pinheiro esteve bem? Opinião dos árbitros"
- "Rui Borges. 'Pensei que iria mostrar-lhe o cartão branco"
- "Farioli. 'Agora é desfrutar por umas horas'"
- "Benfica. Schjelderup com Mundial em risco. Por causa de vídeo sexual"
- "Futebol feminino. Marítimo 1-3 Benfica. Torreense 2-0 Sporting. Águias têm título à vista"
- "Seleção. Paulinho convocado. Mora e leão dispensados"
- "Inglaterra. Arsenal 0-2 Man. City. Taça da Liga para Matheus e Bernardo"
- "Atletismo. Baldé e Agate ouro no salto em comprimento. Brilho português"
- "Mundiais de pista curta. Nader prata nos 1.500 metros"
No O Jogo:
- "Braga 1-2 FC Porto. Inabalável. Vitória categórica dos dragões com o golo da reviravolta apontado por Fofana a manter distâncias para leões e águias"
- "Vicens: 'Numa bola longa fizeram o primeiro golo e, numa bola parada, ganharam'"
- "Farioli: 'Se é penálti, gostava de perceber a situação de Gul contra o Benfica'"
- "Alverca 1-4 Sporting. Passeio no Ribatejo. Euforia e veia goleadora da Liga dos Campeões continuaram no campeonato"
- "Rui Borges responde a Mourinho: 'Quero sempre que os portugueses ganhem'"
- "Nuno Santos volta a lesionar-se"
- "Atletismo. Saltos históricos. Portugal fechou Mundial de Pista Curta com dois ouros no comprimento para Agate Sousa e Gerson Baldé. Prata para Isaac Nader e inédito quarto lugar no medalheiro"
- "Benfica. 'Foi um erro que cometi'. Schjelderup falou da condenação por partilha de um vídeo de conteúdo sexual a envolver menores"
- "Caso dos emails: debate instrutório começa hoje"
- "I Liga. Estoril 1-2 Rio Ave"
- "Internacional. Arsenal perde (2-0) Taça da Liga para o Manchester City. Bernardo Silva conquista 24.º troféu"
E no A Bola:
- "SC Braga 1-2 FC Porto. Cada vez mais perto. Dragão dá passo gigante em Braga para o título"
- "Francesco Farioli: 'Não gosto de celebrar demasiado, mas os rapazes merecem'"
- "Liga. Estoril 1-2 Rio Ave"
- "Atletismo. Ouro e prata. Agate de Sousa campeã mundial de salto em comprimento. Gerson Baldé campeão mundial de salto em comprimento. Isaac Nader vice-campeão nos 1500 metros. Portugal fecha em grande mundiais de pista curta"
- "Alverca 1-4 Sporting. Boa ressaca europeia em noite de grandes golos. Suárez admitiu não ter sofrido penálti assinalado pelo árbitro e acabou amarelado"
- "Benfica. Mourinho gostou da eficácia frente ao Vitória"
- "Schjelderup falou sobre condenação por partilha de conteúdo sexual de menores"
- "Seleção. Paulinho chamado para México e EUA"
- "Tondela. Bacci deixa clube mas... sem violência"