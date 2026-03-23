"Cabaz alimentar pode ter 'impacto brutal'"

Bom dia. Eis as primeiras páginas deste início de semana, segunda-feira, 23 de Março de 2026.

No Correio da Manhã:

- "Algarve. Crianças fotografadas nuas em creche de luxo"

- "Auxiliar apanhado com imagens no telemóvel. Indiciado de 36 crimes"

- "Alverca 1 Sporting 4. Leão europeu está imparável"

- "Sp Braga 1 FC Porto 2. Dragão sai vivo da Pedreira"

- "Benfica. Ríos pronto para as sete finais"

- "Mundiais. Ouro para Agate e Baldé"

- "Só 25% dos trabalhadores têm salário superior a mil euros"

- "Médio Oriente. Irão intensifica ataques a Israel"

- "Política. Rede do 'Tutti Frutti' toma conta do PSD"

- "Casal burlão. Sacam 218 mil com 'Olá Pai, Olá Mãe'"

- "Lisboa. Prostitutas atendiam por noite 90 clientes"

No Público:

- "Famílias procuram ensino doméstico fora da lei e inspeção abre inquéritos"

- "Atletismo. Agate de Sousa e Gerson Baldé dão duplo ouro a Portugal nos Mundiais"

- "Estados Unidos. Guerra no Irão ameaça paz podre entre Vance e Rubio na corrida à sucessão a Trump"

- "Crise no Golfo. Escalada faz temer nova 'segunda-feira negra' nos mercados"

- "Saúde. Inteligência artificial no SNS liberta médicos da burocracia"

- "Comércio. Como o negócio das encomendas chegou em força às lojas de bairro"

No Jornal de Notícias:

- "Juízes mandam devolver meio milhão de euros a traficante"

- "Braga 1-2 F. C. Porto. Coração e cabeça"

- "Alverca 1-4 Sporting. Leões metem a quarta e continuam na corrida"

- "Atletismo. Dois voos para o ouro. Agate Sousa e Gerson Baldé sagram-se campeões do Mundo no salto em comprimento. Isaac Nader leva a prata nos 1500 metros"

- "Ambiente. Taxa foi incapaz de travar aumento no consumo de sacos plásticos"

- "Porto. Investigação milionária, dos oceanos ao espaço"

- "Mobilidade. Portugueses caminham menos e carro ganha terreno"

- "Espanha. Novos limites ao arrendamento contém preços em Barcelona"

No Diário de Notícias:

- "Médio Oriente. Guerra entra numa nova fase com ultimato de Trump e ameaça do Irão aos países do Golfo"

- "Portugueses jogam 63 milhões por dia nos casinos online"

- "'Operação Lúmen'. Secretário-geral da Câmara de Lisboa fica em liberdade, mas suspenso de funções"

- "Choque. BCE prevê que guerra arrase cenário macro do OE2026"

- "Saúde mental. Hormonas e dieta podem ajudar a tratar depressão"

- "José Manuel Anes. Criminologista diz que ataque à Marcha pela Vida pode ser considerado 'terrorismo'"

- "Atletismo. Portugal: duas medalhas de ouro e uma de prata nos Mundiais de Pista Curta"

- "#LisboaEscuta. Na Escola do 'Rap', o futuro é 'tuga'!"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Álvaro Mendonça e Moura. Cabaz alimentar pode ter 'impacto brutal'. Presidente da CAP diz que 'não há razão para não haver acordo' na Concertação Social sobre lei laboral"

- "Bolsa de Lisboa parte para a guerra com lucros históricos"

- "Investidor privado. Juros vão voltar a subir. O que significa para crédito e aforro?"

- "Comércio. Exportações de alta tecnologia atingem novo recorde"

- "Há quatro interessados na corrida à compra do banco da Caixa no Brasil"

- "IP vai estrear mecanismo inédito no concurso de TGV entre Oiã e Soure"

- "Adolfo Mesquita Nunes: 'IA é a primeira revolução em que os envolvidos têm medo'"

No O Jornal Económico:

- "Governo mantém venda da TAP apesar da crise"

- "Dias decisivos ou fatais na Guerra do Médio Oriente"

- "Krugman alerta para risco de estagflação"

- "Turismo. Guerra tira todos os dias 550 milhões aos países do Golfo"

- "Custo dos contentores sobe em flecha: entre 300% e 400%"

- "Sauditas dizem que petróleo pode chegar aos 180 dólares"

- "Parceiros sociais mais de acordo no direito a desligar. Reforma laboral"

- "Teletrabalho para poupar energia? CCP diz que é prematuro"

- "Moody's afirma que Portugal é âncora de credibilidade. Contas públicas"

- "Fannie Mae e Freddy Mac tentam acalmar mercado de hipotecas"

No Record:

- "Alverca 1-4 Sporting. Sp. Braga 1-2 FC Porto. Leão esfola, dragão mata"

- "Suárez viu amarelo por simulação mesmo depois de dizer que não era penálti. João Pinheiro esteve bem? Opinião dos árbitros"

- "Rui Borges. 'Pensei que iria mostrar-lhe o cartão branco"

- "Farioli. 'Agora é desfrutar por umas horas'"

- "Benfica. Schjelderup com Mundial em risco. Por causa de vídeo sexual"

- "Futebol feminino. Marítimo 1-3 Benfica. Torreense 2-0 Sporting. Águias têm título à vista"

- "Seleção. Paulinho convocado. Mora e leão dispensados"

- "Inglaterra. Arsenal 0-2 Man. City. Taça da Liga para Matheus e Bernardo"

- "Atletismo. Baldé e Agate ouro no salto em comprimento. Brilho português"

- "Mundiais de pista curta. Nader prata nos 1.500 metros"

No O Jogo:

- "Braga 1-2 FC Porto. Inabalável. Vitória categórica dos dragões com o golo da reviravolta apontado por Fofana a manter distâncias para leões e águias"

- "Vicens: 'Numa bola longa fizeram o primeiro golo e, numa bola parada, ganharam'"

- "Farioli: 'Se é penálti, gostava de perceber a situação de Gul contra o Benfica'"

- "Alverca 1-4 Sporting. Passeio no Ribatejo. Euforia e veia goleadora da Liga dos Campeões continuaram no campeonato"

- "Rui Borges responde a Mourinho: 'Quero sempre que os portugueses ganhem'"

- "Nuno Santos volta a lesionar-se"

- "Atletismo. Saltos históricos. Portugal fechou Mundial de Pista Curta com dois ouros no comprimento para Agate Sousa e Gerson Baldé. Prata para Isaac Nader e inédito quarto lugar no medalheiro"

- "Benfica. 'Foi um erro que cometi'. Schjelderup falou da condenação por partilha de um vídeo de conteúdo sexual a envolver menores"

- "Caso dos emails: debate instrutório começa hoje"

- "I Liga. Estoril 1-2 Rio Ave"

- "Internacional. Arsenal perde (2-0) Taça da Liga para o Manchester City. Bernardo Silva conquista 24.º troféu"

E no A Bola:

- "SC Braga 1-2 FC Porto. Cada vez mais perto. Dragão dá passo gigante em Braga para o título"

- "Francesco Farioli: 'Não gosto de celebrar demasiado, mas os rapazes merecem'"

- "Liga. Estoril 1-2 Rio Ave"

- "Atletismo. Ouro e prata. Agate de Sousa campeã mundial de salto em comprimento. Gerson Baldé campeão mundial de salto em comprimento. Isaac Nader vice-campeão nos 1500 metros. Portugal fecha em grande mundiais de pista curta"

- "Alverca 1-4 Sporting. Boa ressaca europeia em noite de grandes golos. Suárez admitiu não ter sofrido penálti assinalado pelo árbitro e acabou amarelado"

- "Benfica. Mourinho gostou da eficácia frente ao Vitória"

- "Schjelderup falou sobre condenação por partilha de conteúdo sexual de menores"

- "Seleção. Paulinho chamado para México e EUA"

- "Tondela. Bacci deixa clube mas... sem violência"