Endometriose motiva unanimidade no parlamento madeirense
Voto de congratulação apresentado pelo JPP foi aprovado por todos os deputados da Assembleia Legislativa da Madeira
Foi através de um voto de congratulação que o Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) levou o tema da endometriose e da adenomiose ao parlamento madeirense, merecendo a aprovação de todos os deputados.
Perante a unanimidade conseguida, Mariusky Spínola reforça que "este voto vem enaltecer os avanços legislativos já conquistados, mas também chamar a atenção para a necessidade de garantir a sua efectiva aplicação", com a deputada do JPP a destacar as fragilidades que persistem na concretização das medidas aprovadas.
Além das matérias que, embora previstas, continuam por regulamentar, a parlamentar, em comunicado, nota que a revisão da lei laboral em curso deve ser aproveitada para "reforçar a protecção das mulheres com endometriose e adenomiose", com aplicação efectiva dos direitos dessas mulheres no local de trabalho.
Nesse sentido, o partido diz ser um "passo importante" a unanimidade conseguida no voto de congratulação hoje apresentado, defendendo, no entanto, "a necessidade de continuar a aprofundar as respostas públicas, tendo em conta as reivindicações das mulheres que vivem com endometriose e adenomiose".