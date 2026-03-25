Endometriose motiva unanimidade no parlamento madeirense

Foi através de um voto de congratulação que o Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) levou o tema da endometriose e da adenomiose ao parlamento madeirense, merecendo a aprovação de todos os deputados.

Perante a unanimidade conseguida, Mariusky Spínola reforça que "este voto vem enaltecer os avanços legislativos já conquistados, mas também chamar a atenção para a necessidade de garantir a sua efectiva aplicação", com a deputada do JPP a destacar as fragilidades que persistem na concretização das medidas aprovadas.

Além das matérias que, embora previstas, continuam por regulamentar, a parlamentar, em comunicado, nota que a revisão da lei laboral em curso deve ser aproveitada para "reforçar a protecção das mulheres com endometriose e adenomiose", com aplicação efectiva dos direitos dessas mulheres no local de trabalho.

Nesse sentido, o partido diz ser um "passo importante" a unanimidade conseguida no voto de congratulação hoje apresentado, defendendo, no entanto, "a necessidade de continuar a aprofundar as respostas públicas, tendo em conta as reivindicações das mulheres que vivem com endometriose e adenomiose".