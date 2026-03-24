Visita técnica ao navio Mein Schiff Relax destaca inovação e engenharia de última geração

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos realizou esta terça-feira, 24 de Março, uma visita técnica ao navio de cruzeiro Mein Schiff Relax, proporcionando aos seus membros uma oportunidade única de conhecer em detalhe as principais áreas técnicas e operacionais de um dos mais recentes e inovadores navios da indústria de cruzeiros.

Durante a visita, os participantes tiveram acesso a diversas zonas técnicas do navio permitindo uma compreensão aprofundada das soluções tecnológicas implementadas a bordo.

O Mein Schiff Relax, operado pela TUI Cruises, é o primeiro navio da nova classe InTUItion, representando um marco na evolução da engenharia naval contemporânea. Com cerca de 333 metros de comprimento e 161.000 toneladas de arqueação bruta, o navio tem capacidade para acolher até 3.984 passageiros, apoiados por uma tripulação superior a 1.400 profissionais.

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos destaca as características técnicas do navio: "Sistema de propulsão dual-fuel (GNL e gasóleo marítimo), permitindo maior eficiência energética e redução significativa de emissões; ligação à energia elétrica em porto (shore power), possibilitando operações com emissões quase nulas durante a estadia em cais; sistema de recuperação de calor residual, que reaproveita energia gerada pelos motores para aumentar a eficiência global; conversores catalíticos de última geração (norma Euro 6), reduzindo significativamente a poluição atmosférica; sistemas avançados de gestão e tratamento de resíduos, incluindo processos de conversão térmica de resíduos orgânicos; sistema de dessalinização para água de consumo; sistema de tratamento terciário de águas residuais."

A visita técnica constituiu "uma oportunidade relevante para a partilha de conhecimento e contacto direto com soluções de engenharia de última geração, reforçando a importância da inovação tecnológica e da sustentabilidade no desenvolvimento do transporte marítimo moderno", sublinha a instituição.