Jorge Carvalho realça desenvolvimento da Madeira e das oportunidades que a Região oferece

O presidente da Câmara Municipal do Funchal realçou, ontem, o desenvolvimento da Madeira e das oportunidades que a Região oferece. Jorge Carvalho foi um dos oradores na essão oficial de encerramento da 9.ª Edição do Curso Mundial de Formação de Dirigentes Associativos das Comunidades Portuguesas, que decorreu no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Na ocasião, o autarca salientou a importância deste curso e afirmou ainda que a autarquia se encontra aberta e disponível para apoiar a realização de eventos que reforcem a ligação entre a Região e as diversas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, lembrando, inclusive, as responsabilidades que teve enquanto governante nas ligações da madeira com as comunidades da diáspora madeirense no mundo.

Jorge Carvalho agradeceu ainda à Secretaria de Estado das Comunidades ter realizado este curso na Região, mais concretamente no Funchal e em instalações municipais, lembrando que tal aconteceu no ano em que se celebram 50 anos de Autonomia, dando ainda nota da evolução da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente no seu desenvolvimento económico e social, mas também cultural e que "hoje é uma terra de oportunidades".