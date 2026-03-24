Câmara do Funchal apoia iniciativa privada

“Nós somos amigos do investimento e acreditamos que a iniciativa privada é um dos métodos de desenvolvimento da região e da cidade. É através do investimento e da iniciativa privada que criamos emprego. Criando emprego, estamos a criar melhores condições para os nossos concidadãos e a cumprir a nossa missão de criar uma sociedade capaz, competente e solidária”, afirmou o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, esta manhã, na cerimónia de reabertura da loja do Pingo Doce do Lido, no Funchal, concluída a sua remodelação.

O autarca destacou a atenção do grupo à modernidade e a actualização dos espaços como forma de servir melhor residentes e visitantes. “A remodelação desta loja é a prova de que o grupo está atento à modernidade, procura manter um ritmo e, acima de tudo, actualizar os seus espaços para bem servir os funchalenses, os madeirenses, mas também aqueles que nos visitam”, disse.

Jorge Carvalho salientou ainda que o investimento contínuo, tanto em remodelações como na abertura de novas lojas, demonstra confiança na economia local e na viabilidade de modelos de negócio na região. “O investimento que o grupo continua a fazer nas suas lojas é demonstração do quanto a economia na cidade e na região está projectada e permite que os investidores continuem a apostar e a acreditar na região”, afirmou, concluindo com agradecimentos e votos de sucesso ao grupo.