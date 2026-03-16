Joaquim Carvalho com 5 títulos e 2 recordes nacionais na Natação Adaptada

O Campeonato Nacional de Natação Adaptada, que decorreu em Vila Franca de Xira nos dias 14 e 15 de Março, tiveram em Joaquim Carvalho o grande destaque no que à Madeira diz respeito, uma vez que o jovem atleta conquistou "vários títulos nacionais, entre os quais dois títulos de campeão nacional logo no primeiro dia de competição", informa o Clube Naval do Funchal.

"Na jornada inaugural, o nadador venceu as provas de 400 metros livres, com o tempo de 5:02.55, e de 200 metros bruços, estabelecendo um recorde pessoal de 3:15.89, confirmando o excelente momento de forma que atravessa", conta o CNF.

No segundo dia, "Joaquim Carvalho voltou a evidenciar-se na última sessão dos Campeonatos Nacionais de Natação Adaptada, ao conquistar três títulos de campeão nacional nas provas de 50, 100 e 200 metros livres", reforça.

E, para além das vitórias, "o nadador estabeleceu dois novos recordes nacionais na categoria Sub17", realça. "O primeiro surgiu nos 50 metros livres, com a marca de 30,56 segundos, seguindo-se o recorde nos 100 metros livres, onde terminou com o tempo de 1:05:86".

Acrescenta o CNF que "ao longo dos dois dias de competição, Joaquim Carvalho foi um dos nadadores em maior evidência, somando cinco títulos de campeão nacional e dois recordes nacionais, confirmando o excelente momento competitivo", num desempenho que "representa um resultado muito positivo e evidência o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, bem como a evolução do atleta".