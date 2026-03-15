Costa Fortuna traz mais de 2700 passageiros ao Funchal este domingo

O Porto do Funchal recebe, este domingo, o navio de cruzeiro Costa Fortuna, que entrou no porto às 6 horas proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, com 2.707 passageiros e 942 tripulantes a bordo. A embarcação, agenciada pela Blatas, parte às 17h00 rumo a Santa Cruz de Tenerife.

Durante a estadia, o navio realizará uma operação de turnaround, com o desembarque e embarque de cerca de 137 passageiros, no âmbito do itinerário Cruise Atlantic Islands, que inclui visitas a Tenerife, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria.

Amanhã, segunda-feira, o Porto do Funchal prevê o dia mais movimentado da semana, com a chegada de três navios de cruzeiro, sendo eles o AIDAcosma, o Azura e o Mein Schiff Relax.