Vinho Madeira presente hoje no 'The Big Fortified Tasting' em Londres

O Vinho Madeira está a ser promovido hoje, em Londres, na prestigiada feira vínica, que vai na 16ª edição, intitulada 'The Big Fortified Tasting' (BFT) - 2026” que é um evento de provas de vinhos fortificados do Mundo.

Este evento tem tido muita adesão e é um dos maiores eventos que acontece no Reino Unido e está a decorrer pela primeira vez, nas instalações do Savoy Place, no centro de Londres.

Esta participação surge através da colaboração entre o Instituto do Vinho Madeira e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e este empresas produtoras e exportadoras de Vinho Madeira, as empresas presentes no evento são; Henriques & Henriques, Madeira Vintners, Vinhos Barbeito, H.M. Borges, Henriques e Henriques, Pereira D’Oliveira e Blandy´s Madeira Wine Company.

A BFT - Londres é uma referência no mundo dos vinhos fortificados, onde se inclui o Vinho Madeira, recebendo apenas visitantes profissionais, maioritariamente do Canal Horeca, importadores, jornalistas, sommeliers, entre outros. Na edição de 2025, esta feira contou com a presença de 56 expositores, de 10 regiões diferentes do Mundo apresentando um total de 303 referências de vinhos, abrangendo uma grande variedade de estilos fortificados, incluindo o Vinho Madeira, Vinho do Porto, Sherry, Banyuls, Moscatel de Setúbal e outros vinhos fortificados.

Para Tiago Freitas, presidente do IVBAM, “a participação do sector do Vinho Madeira na Big Fortified Tasting constitui uma plataforma estratégica para as empresas produtoras e exportadoras reforçarem a sua posição no mercado britânico. O evento permite um acompanhamento muito próximo de todos os níveis da rede de distribuição no Reino Unido, com destaque para a importância dos contactos com importadores, distribuidores e retalhistas, fundamentais para o reforço das relações comerciais e para o crescimento sustentado do setor”, refere Tiago Freitas.

Para além disso, a feira proporciona às empresas a oportunidade de interagir diretamente com os principais stakeholders do sector: comerciantes de vinho, profissionais da restauração, bares, clubes e universidades de Londres, imprensa especializada, enólogos, bloggers, educadores da WSET e educadores independentes de vinho, consultores de cartas de vinhos, empresas de relações públicas e as principais casas de leilões de Londres. Esta proximidade gera feedback imediato sobre os produtos, permitindo compreender melhor as preferências do mercado, identificar oportunidades de melhoria e ajustar estratégias de marketing e desenvolvimento de produto à procura do mercado britânico”, reforça o presidente do IVBAM.

De acordo com a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, em 2025, os indicadores revelam uma evolução positiva em valor e preço médio, apesar de uma ligeira quebra em volume do Vinho Madeira.

Foram produzidos 223. 213 litros (-1%), que renderam 1,8 milhões de euros (+10%), e um preço médio de 8,17 euros (+11%).

Estes dados demonstram uma estratégia de valorização do produto, assente no aumento do preço médio e no posicionamento do Vinho Madeira em segmentos de maior valor acrescentado.