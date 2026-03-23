O presente modelo de saúde tem de sofrer um Upgrade

Há uma ideia simples mas que precisa ser dita com frontalidade: estamos a tratar doenças quando devíamos estar a evitar ficar doentes.

O sistema de saúde atual é reativo, ou seja, responde bem e salva vidas mas fá-lo em reação a doença instalada e muitas vezes em fases avançadas, com impacto significativo na qualidade de vida e nos recursos disponíveis.

Isto levanta uma questão inevitável: porque não começamos antes?

A Madeira, como o resto da Europa, está a envelhecer. Vivemos mais anos, mas nem sempre com mais saúde. As doenças crónicas, são silenciosas e progressivas, acumulam-se ao longo do tempo e tornam-se o principal desafio das próximas décadas.

Mas este cenário não é inevitável. É, em grande parte, previsível e, como tal, evitável.

Hoje temos conhecimento, tecnologia e capacidade organizativa para fazer diferente. Conseguimos monitorizar sinais vitais em tempo real, identificar padrões de risco e intervir precocemente. O que falta não é capacidade. É decisão.

E talvez esteja aqui a verdadeira oportunidade: implementar na Madeira um piloto de saúde preventiva.

Um modelo simples, mas com impacto real: selecionar um grupo de população por exemplo, adultos entre os 40 e os 65 anos e acompanhar de forma contínua indicadores de saúde, hábitos de vida e fatores de risco. Integrar dados, antecipar problemas, intervir precocemente. Não esperar pela doença agir antes da mesma.

Este piloto poderia envolver vários decisores, criando um ecossistema onde a saúde deixa de ser episódica e passa a ser contínua. Onde cada pessoa conhece o seu risco e tem ferramentas concretas para o reduzir.

Os ganhos seriam claros: menos hospitalizações, maior produtividade, melhor qualidade de vida. Mas, acima de tudo, uma mudança de paradigma.

Porque a saúde não começa no hospital. Começa nas decisões diárias, nos ambientes em que vivemos, e na forma como organizamos a sociedade.

A Madeira tem dimensão, proximidade e agilidade para liderar esta transformação. Pode posicionar-se não apenas como destino turístico, mas como referência europeia em longevidade ativa.

O futuro não se trata. Constrói-se.

E talvez esteja na altura de deixarmos de correr atrás da doença… e começarmos, finalmente, a evitá-la.