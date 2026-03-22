Treinador Cristiano Bacci deixa o comando do Tondela
O treinador Cristiano Bacci deixou o comando do Tondela, após o empate caseiro sem golos frente ao AVS, no sábado, para a 27.ª jornada da I Liga de futebol, confirmou hoje o presidente do clube beirão à Lusa.
"O que posso dizer é que isto são coisas do futebol. Assunto encerrado. Posso confirmar que o Cristiano já não é o treinador do Tondela", disse Gilberto Coimbra.
O italiano, de 50 anos, que tinha substituído Ivo Vieira após a 11.ª jornada, cumpriu 16 jogos à frente dos tondelenses, 15 dos quais no campeonato, no qual somou três vitórias, sete derrotas e cinco empates, o último dos quais em casa, diante do lanterna-vermelha.
Nos últimos 10 encontros na I Liga, o Tondela venceu apenas por uma vez, sendo que o último triunfo em casa remonta a 03 de janeiro, na 17.ª ronda, com o Arouca (3-1).
Além da eliminação da Taça de Portugal diante do Caldas, na quarta eliminatória, na estreia de Bacci pelo Tondela, a equipa ocupa o 17.º e penúltimo lugar da I Liga, com 20 pontos, menos dois do que o Nacional, a primeira formação fora da zona de despromoção.
A formação beirã tem ainda um jogo em atraso no campeonato, uma visita ao Sporting, referente à 26.ª jornada, agendada para 29 de abril.
Esta foi a quarta experiência de Bacci em Portugal, tendo a primeira sido ao serviço do Olhanense, na II Liga, entre 2015 e 2016.
Depois de passagens por PAOK (Grécia), Al Hilal (Arábia Saudita) e Udinese (Itália), sempre como treinador-adjunto, o transalpino regressou a Portugal na época passada para orientar o Boavista, mas deixou os 'axadrezados' à 20ª jornada, quando ocupavam o último lugar.
Poucas semanas depois, assumiu a liderança técnica do Moreirense, levando os minhotos ao 10.º posto dessa edição do campeonato.
No início desta época, treinou os gregos do Panserraikos, até novembro, rumando depois ao Tondela.