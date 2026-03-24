Funchal assinala 30 anos do Ginásio da Barreirinha com destaque para o envelhecimento activo

A Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal acolheu esta terça-feira, 24 de Março, a tertúlia subordinada ao tema '30 anos a promover o envelhecimento ativo e os seus benefícios', no âmbito das comemorações do 30.º aniversário do Ginásio da Barreirinha.

Durante a sessão de abertura da iniciativa presidida pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, o autarca destacou o que considera ser o resultado de uma estratégia municipal consistente, afirmando tratar-se do "sucesso de uma política".

Segundo Jorge Carvalho, a autarquia teve a “visão” de actuar antecipadamente perante uma realidade demográfica em mudança, defendendo "uma sociedade em que íamos viver mais tempo" e na qual a actividade física assume um papel relevante na qualidade de vida.

Durante a sua intervenção, Jorge Carvalho salientou também o contributo dos profissionais envolvidos ao longo dos anos, bem como a adesão da população. "Sem utentes não teríamos o sucesso que esta iniciativa teve", afirmou.

O Ginásio Municipal da Barreirinha, criado há três décadas, foi o primeiro espaço do género na Região Autónoma da Madeira e no país direccionado a pessoas com 50 ou mais anos. Posteriormente, surgiram outros equipamentos municipais, tais como o ginásio de São Martinho, que assinala este ano 25 anos, e o de Santo António, com 21 anos de actividade.

Os espaços municipais desenvolvem uma intervenção centrada nos utentes, promovendo o envelhecimento activo através de uma abordagem integrada que inclui saúde física, mental e social.

O município refere que tem vindo a reforçar o investimento nestes equipamentos, quer ao nível dos recursos humanos, com o reforço das equipas técnicas nas áreas do desporto e educação, quer na melhoria das infraestruturas. Como exemplo, foi apontada a recente requalificação do Anexo dos Louros do Ginásio da Barreirinha.

As comemorações do 30.º aniversário incluem um conjunto de actividades que decorrem até ao próximo dia 27.