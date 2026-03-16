Clube Naval do Funchal em destaque no Open de Cadetes e Juvenis em Almada

Realizou-se neste último fim-de-semana, na cidade de Almada, o Open de Cadetes e Juvenis (Judo), competição que contou com a participação do Clube Naval do Funchal. O clube fez-se representar pelo treinador Ricardo Pimentel e pelos atletas Rafael Silva, Gabriel Silva, Vasco Carolina, Artur Martins, Francisco Figueira, Lara Medeiros e Sofia Antunes.

Assim, no Open de Cadetes, realizado durante a manhã, os atletas Francisco Figueira e Gabriel Silva competiram na categoria de -73 kg. Gabriel Silva venceu o primeiro combate, mas acabou por perder o segundo frente ao atleta que viria a conquistar a prova. Seguiu para a repescagem, onde não conseguiu ultrapassar o adversário, terminando a competição no 9.º lugar da classificação geral.

Por sua vez, Francisco Figueira realizou uma excelente prestação, vencendo os três primeiros combates. O atleta acabaria por ser derrotado nas meias-finais e, posteriormente, no combate de atribuição da medalha de bronze, terminando a prova num honroso 5.º lugar.

No Open de Juvenis, Artur Martins competiu na categoria de -46 kg, tendo vencido o primeiro combate, mas perdido o segundo. Não sendo repescado, terminou a sua participação no 9.º lugar.

Já Lara Medeiros, na categoria de -48 kg, venceu os dois primeiros combates. Acabou por ser derrotada nas meias-finais e, posteriormente, no combate de atribuição da medalha de bronze, concluindo a prova no 5.º lugar da classificação geral.

Vasco Carolina, vice-campeão nacional em título na categoria de -46 kg na época passada, competiu este ano duas categorias acima, em -55 kg. No primeiro combate foi derrotado pelo atleta que viria a alcançar o segundo lugar. Posteriormente repescado, venceu o primeiro combate dessa fase. No segundo combate da repescagem, apesar de estar em vantagem, acabou por perder após um contra-ataque do adversário, terminando a prova no 9.º lugar.

Uma das surpresas do dia surgiu na categoria de -50 kg, onde Rafael Silva superou todos os seus adversários, vencendo os quatro combates até à final por ippon. No combate decisivo encontrou um adversário já conhecido, Feodor Kholkin, da Apel, acabando por perder de forma justa e conquistando assim o 2.º lugar.

A última atleta a entrar em prova foi Sofia Antunes, na categoria de -70 kg, que alcançou o 3.º lugar do pódio. A atleta foi derrotada nas meias-finais pela judoca que viria a vencer a competição, após um intenso combate decidido em golden score, ao fim de quase seis minutos.

O Open de Almada proporcionou, assim, mais uma importante experiência competitiva para os jovens atletas do Clube Naval do Funchal.