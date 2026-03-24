Casa Velha do Palheiro acolhe encontro anual ibérico da associação de hotéis e restaurantes de luxo

A Casa Velha do Palheiro acolheu entre os dias 21 e 24 de Março, a reunião anual da delegação de Espanha e Portugal da Relais & Châteaux, reunindo mais de 50 participantes, entre proprietários e directores de unidades de referência na hotelaria de luxo ibérica.

Em nota emitida, a Palheiro Nature Estate destaca que o encontro constituiu num momento "privilegiado de partilha e reflexão” em torno dos valores da associação, onde “a gastronomia, as experiências únicas e a sustentabilidade se afirmam como pilares essenciais de uma hospitalidade de excelência”.

Os anfitriões, - Louisa Blandy Moreau, Jonathan Fletcher Blandy, Cátia Afonso e Philippe Moreau -, receberam profissionais do sector, incluindo representantes de estabelecimentos distinguidos pelo Guia Michelin.

Ao longo dos quatro dias, decorreram várias iniciativas, entre as quais o jantar de encerramento no restaurante Oxalis. Na ocasião, o chef Gonçalo Bita Bota, acompanhado pela sua equipa, apresentou um menu de degustação descrito como evidenciando “a identidade gastronómica do destino”.

O evento contou ainda com a presença de Laurent Gardinier, presidente da associação, que destacou que a Casa Velha do Palheiro representa “de forma exemplar, a essência e o espírito” da organização.

A comitiva contou também com a presença de Rui Silva, director da delegação, e Gonçalo Narciso, delegado da mesma, que sublinharam a importância estratégica do encontro para a promoção e desenvolvimento da hotelaria de luxo na Península Ibérica.

A Casa Velha do Palheiro assinala, em 2026, 25 anos de pertença à Relais & Châteaux, consolidando, segundo a Palheiro Nature Estate, o seu posicionamento "como referência na hotelaria de charme e na gastronomia de excelência, aliando tradição, autenticidade e inovação”.