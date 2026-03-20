AFA Real Estate investe mais 25 milhões no Funchal para construir o Savoy Residence Gardens

A AFA Real Estate apresentou esta sexta-feira, 20 de Março, o seu mais recente projecto na ilha da Madeira. Trata-se do Savoy Residence Gardens, um empreendimento residencial de luxo, que vai nascer na Azinhaga da Casa Branca, na cidade do Funchal, mesmo ao lado do Hotel Gardens, com o qual terá ligação directa.

Actualmente em fase de construção e comercialização, o projecto resulta de um investimento de 25 milhões de euros para a edificação de dois blocos de edifícios cada um com cinco pisos, contendo 34 fracções de tipologias T1 e T2 no total. Os preços de venda vão desde os 650 mil euros e a previsão de conclusão da obra aponta para o final do ano de 2027.

Foto AFA Real Estate

Em conferência de imprensa realizada esta manhã, o director da AFA Real Estate, Victor de Sousa, destacou que o novo empreendimento residencial boutique "caracteriza-se pelas amplas áreas que permitem uma vivência quase de moradia", apontando para os cerca de 2 mil metros quadrados de jardim, a par dos exteriores amplos. Além disso, sublinhou, o Savoy Residente Gardens terá um terraço de uso comum com solário, piscina e zona lounge, brindado "com uma vista completa a 360 graus para a baía do Funchal e para o Lido".

Foto AFA Real Estate

Localizando numa zona residencial privilegiada, o projecto caracteriza-se também pela privacidade e sossego. A AFA Real Estate compromete-se a melhor toda a envolvência, com uma intervenção na zona urbana e nas acessibilidades.

Foto AFA Real Estate

Todos os apartamentos terão casa de banho social, cozinha e lavandaria totalmente equipadas, ar-condicionado em todas as divisões, pelo menos um lugar de garagem fechada por quarto, com carregamento eléctrico individual. Todos os quartos serão suite, dispondo de casa de banho privativa.

Vitor de Sousa frisa que o Savoy Residence Gardens terá toda a parte de automatização e controlo inteligente da habitação reforçada, dando como exemplo os sanitários inteligentes.

Foto AFA Real Estate

Outra característica única do projecto é a construção de uma ligação directa ao Hotel Gardens, situado ao lado, e que será requalificado, permitindo aos residentes "usufruírem, através do programa Savoy Resident Card, de todas as vantagens e serviços do hotel, encarnando um conceito de lifestyle de hotel".

Assinado pelo atelier RH+ Arquitectos, o projecto de arquitectura do Savoy Residence Gardens assenta na sofisticação, com volumes simples e linhas horizontais, organizados de forma escalonada para acompanhar o declive natural do terreno, uma opção que potencia a exposição solar, ligação ao exterior e valoriza as vistas sobre a cidade e o oceano.

Foto AFA Real Estate

O Savoy Residence Gardens junta-se a uma trajectória de sucesso iniciada em 2019 com o Savoy Residence Casa Branca, seguida pelo Savoy Residence Insular, no centro do Funchal, pelo Savoy Residence Monumentalis, o maior projecto da marca, e pela expansão para Lisboa com o Savoy Residence D’Ávila. A evolução reflecte a visão estratégica da AFA Real Estate de desenvolver projectos residenciais de luxo assentes na excelência arquitectónica, na qualidade de construção e numa proposta de serviços diferenciadora através de uma marca reconhecida como a Savoy Signature.

O responsável pela AFA Real Estate afirma que o novo empreendimento está vocacionado para a um segmento de luxo e visa dar resposta à grande procura do mercado: "Este é um produto que se destina, sobretudo, a um segmento alto, para o qual sentimos que há procura. Consideramos que o projecto traz benefícios para a economia, atendendo a que o sector da construção mexe com muitas áreas de negócio, beneficiando, portando, a Região".

Segundo Vitor de Sousa, os clientes do Savoy Residente são maioritariamente portugueses: "O nosso principal mercado é português e isso inclui o mercado regional. A seguir do mercado português, o mercado norte-americano é o nosso principal mercado estrangeiro, depois temos os mercados habituais turísticos, como Alemanha e Reino Unido e o mercado da África do Sul, que por causa da emigração tem um peso bastante elevado nas nossas vendas".

Este projecto acaba por ser o resultado do sucesso que temos tido nos projectos anteriores, tanto aqui, como em Lisboa. A procura tem sido alta, as vendas estão praticamente concluídas e, portanto, é para continuar. Estamos a trabalhar em novos projectos, tanto aqui como em Portugal continental. Felizmente sentimos que o mercado está forte, há procura a todos os níveis, em todas as áreas, não só nesta marca como outras que também pensamos desenvolver noutros segmentos mais acessíveis. Vitor de Sousa, AFA Real Estate

Sobre as mais-valias da Região, o responsável indica que "continua a ser bastante apelativo investir na Madeira, por razões boas, tais como o clima, a segurança, a localização geográfica e sobretudo a estabilidade financeira e política".

A expectativa é de que a "procura continue" porque "o cliente procura a segurança e a qualidade" que encontra na Madeira, uma Região com "uma qualidade de vida e um custo de vida competitivos".

Veja as imagens da construção do empreendimento: