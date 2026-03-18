Gonçalo Leite Velho aponta desequilíbrios da Conta de 2024

"De um dia para outro, o Tribunal de Conta passa de vilão a herói", afirmou Gonçalo Leite Velho que referiu as críticas ao TdC na audição sobre o Atalaia Living Care e as referências, hoje, ao parecer sobre a Conta de 2024.

Uma conta regional que o deputado socialista diz ter desequilíbrios graves. Desde logo o excedente de 6,6 (108 milhões de euros) que "não tem paralelo e mais lado nenhum".

Na cobrança fiscal aponta outro desequilíbrio com uma receita de IVA de mais 14% que confirma que este imposto poderia ser reduzido.

Finalmente, aponta o "maior desequilíbrio" com a baixa execução orçamental.