Associação alerta para falência do modelo dos lares

A notícia que faz a manchete na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que a Associação Living Care alerta para falência do modelo dos lares. O presidente da maior IPSS de gestão de residências para idosos na Madeira pede nova estratégia para a longevidade, critica a Segurança Social e defende a reactivação do grupo de trabalho criado em 2022 pela Saúde. Saiba, também, que obras em curso causam constrangimentos nas Urgências.

Nesta edição revelamos, também, que houve 34 reabilitações urbanas em dois anos. Edifícios em mau estado de conservação no Centro Histórico do Funchal ganham nova vida com apoios fiscais e redução de taxas municipais. Relacionado com este tema, a ACIF alerta para o impacto da contenção do AL.

Os Madeirenses deixarão em breve de adiantar dinheiro para viajar. O ministro das Infraestruturas e Habitação garante que a medida chegará “bastante mais cedo” do que o Verão e que o recibo deixa de ser exigido para reembolso nas viagens aéreas.

À primeira página chamamos, ainda, a notícia que aponta que mais três instituições públicas foram visadas pela PJ. Secretaria de Equipamentos e Infraestruturas, Instituto de Mobilidade e Transportes e Câmara de Santa Cruz alvo de buscas.

Leia, também, que o número de pais cai 42,4% em 25 anos. Apesar da quebra da natalidade, as licenças parentais bateram recorde em 2024, com uma média histórica de 43 dias e 1.866 beneficiários. Não se esqueça que se celebra, hoje, o Dia do Pai.

Estas e outras notícias poderá ler na edição desta quarta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto na versão e-paper, como em papel. E para ficar a par do que se passa no Região, no País e no Mundo, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!