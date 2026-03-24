“Acreditamos muito na Madeira”, diz Pingo Doce

A loja do Pingo Doce no Lido, no Funchal, reabriu esta terça-feira após obras de remodelação, numa cerimónia que contou com a presença de responsáveis regionais e que assinalou o reforço do compromisso da insígnia com a Região Autónoma da Madeira.

Na intervenção, o director-geral na Madeira, Pedro Santos, sublinhou tratar-se de uma “loja totalmente remodelada”, destacando que a reabertura representa mais do que uma renovação física e traduz uma aposta numa experiência de compra mais moderna, confortável e com oferta alargada. Foram também deixados agradecimentos institucionais ao presidente do Governo Regional e ao presidente da Câmara do Funchal.

A remodelação trouxe igualmente um reforço da equipa. “Reforçamos a nossa equipa. Passamos de 56 para 61 colaboradores”, afirmou, sublinhando que as pessoas são determinantes para a qualidade do serviço e para o atendimento ao cliente.

Outro dos eixos da intervenção foi a área de restauração, onde Pedro Santos destacou “forte investimento”, considerando-a cada vez mais relevante para a operação da cadeia. A aposta passa por disponibilizar soluções práticas, de qualidade e acessíveis, com enfoque na frescura e no sabor, ajustadas ao quotidiano dos consumidores.

A nível regional, a empresa reafirmou a intenção de continuar a investir na Madeira. “Acreditamos muito na Madeira. Para o Pingo Doce é a região do país com maior potencial”, afirmou, apontando para a continuidade da modernização de lojas e novas aberturas.

Em paralelo, o grupo está a desenvolver o maior centro logístico alguma vez implementado na região, um projecto estruturante que visa sustentar o crescimento e contribuir para o desenvolvimento económico local.