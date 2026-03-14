MadRoller traz finais de velocidade à pista da Calheta

O segundo dia de competição do XIX Torneio Internacional MadRoller, organizado pelo Calheta Roller Skate, fica marcado pelas finais dos 500 metros, uma das provas mais rápidas e espectaculares da patinagem de velocidade. A corrida, disputada na pista dos Prazeres, reúne alguns dos melhores patinadores do circuito internacional e promete ser um dos momentos mais intensos do fim-de-semana.

Na final sénior masculina estarão Manuel Taibo, Julio Mirena e Adrian Alonso, todos da equipa SheaStokes Inline Speed, além de Jhoan Guzman, da Junk World Team. Curiosamente, os três atletas da SheaStokes são conhecidos sobretudo pelas provas de fundo e longa distância, o que acrescenta interesse à final, já que terão pela frente uma distância curta onde a explosão e a velocidade pura costumam ser determinantes.

Também no sector feminino a final reúne atletas de equipas profissionais do circuito internacional. María Loreto Arias, do Equipo Bont World Team, Lianne van Loon e Keily Delgado, ambas da Powerslide Vesmaco World Team, e Marie Dupuy, da SheaStokes Inline Speed, são as patinadoras que vão discutir o triunfo nos 500 metros sprint.

A prova dos 500 metros é tradicionalmente uma das mais emocionantes da patinagem de velocidade, decidindo-se em poucos segundos e exigindo grande capacidade de arranque, posicionamento e leitura táctica em pista.

De acordo com o programa da competição, as finais desta distância integram o bloco decisivo marcado para a tarde de sábado, depois das fases de apuramento, quartos-de-final e meias-finais que envolveram dezenas de atletas nas diferentes categorias.

Com equipas profissionais entre as melhores do mundo e atletas habituados aos principais palcos internacionais, a final dos 500 metros promete ser um dos pontos altos deste segundo dia de competição do MadRoller.