Albuquerque critica critérios da pobreza

“Grande parte das regiões europeias tem uma taxa de risco de pobreza superior à Madeira. Isso demonstra que os critérios utilizados são altamente subjectivos e, em muitos casos, absurdos”, afirmou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O governante falava à margem da cerimónia de reabertura da loja do Pingo Doce do Lido, no Funchal, após a conclusão das obras de remodelação.

Miguel Albuquerque defendeu que os indicadores utilizados não reflectem a realidade da Madeira, apontando exemplos concretos dos critérios em análise.

“Por exemplo, mede-se se as pessoas têm aquecimento. Num clima subtropical, isso não faz sentido. Ou o número de viagens — quem vive no continente viaja mais do que quem vive numa ilha. Estes critérios não reflectem a realidade”, sustentou.

De acordo com os dados divulgados aos jornalistas, a Madeira registou uma taxa de risco de pobreza ou exclusão social de 20,5% em 2025 (dados referentes a 2024), abaixo dos 22,9% do ano anterior.

O valor fica aquém de várias regiões europeias, como as Canárias (31,2%), a Sicília (44,0%) ou a região de Bruxelas (33,6%). A nível nacional, Portugal apresenta uma taxa de 18,6%, enquanto a média da União Europeia se situa nos 21,0%.