Autocarros de e para Santana retomam o itinerádio habitual

As carreiras da CAM - Companhia de Autocarros da Madeira que passam pelo Poiso já retomaram o itinerário habitual, percorrendo a estrada regional que passa pelo Ribeiro Frio e pelas Cruzinhas, nomeadamente as carreiras 56 (Santana), 103 (Arco de São Jorge) e 138 (São Jorge).

Apesar deste retomar da normalidade, a CAM alerta para eventuais constrangimentos na circulação resultantes do vento forte que se faz sentir em algumas localidades e que pode originar a queda de árvores ou de ramos das mesmas nas vias de circulação. Nestas circunstâncias, poderão verificar-se alguns atrasos.