Madeira tem mais três campeões nos Jogos Matemáticos

Mais do que um vencedor, a Madeira tem pelo menos mais três vencedores nos Jogos Matemáticos, cuja grande final nacional decorreu na sexta-feira passada, em Aveiro.

Os 3 campeões nos Jogos Matemáticos foram a Sofia, do 1.º Ciclo, no jogo 'Quelhas', em representação da Escola Bartolomeu Perestrelo, e o Leonardo, 2.º ciclo, e o Vítor, do 3.º ciclo, igualmente ambos no jogo 'Quelhas', os dois alunos da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço.

Aluno de Santa Cruz conquista 1.º lugar nos Jogos Matemáticos a nível nacional O talento e a dedicação do aluno Artem da EB1/PE/Creche de Santa Cruz destacaram-se na competição nacional dos Jogos Matemáticos, conquistando o 1.º lugar na modalidade Dominório.

A grande final do 19.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos decorreu a 13 de Março, na Nave Multiusos Caixa da Universidade de Aveiro, onde 1.884 alunos, 653 professores e 369 escolas dos ensinos básico e secundário de todo o país se defrontaram para deslindar soluções de forma divertida.