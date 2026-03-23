Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa lamenta morte de João A. Faria

"Foi com profundo pesar que tomámos conhecimento do falecimento do nosso ex-Conselheiro das Comunidades Madeirenses nos EUA, João A. 'John' Faria, de 85 anos, natural da freguesia de Santo António, concelho do Funchal", revela a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa.

E prossegue: "João Faria, homem de forte carácter, resiliente e dedicado, foi um membro activo e profundamente dedicado na comunidade luso-americana, destacando-se pelo contributo ao longo de décadas na promoção da identidade cultural madeirense nos Estados Unidos da América".

Mais revela: "Desempenhou funções como presidente e membro do Portuguese American Recreation Club, em Woburn, foi fundador e presidente da festa anual de Nossa Senhora do Monte, e participou em diversas associações culturais e recreativas, sempre com o objectivo de preservar e promover a ‘Madeirensidade’ no país de acolhimento".

"No plano institucional, João Faria teve também um papel relevante como representante no Congresso das Comunidades Madeirenses, onde colaborou com entidades governamentais e líderes comunitários no reforço dos laços entre a Região Autónoma da Madeira e as suas comunidades emigrantes, assumindo-se como um verdadeiro embaixador da cultura e dos valores madeirenses além-fronteiras", acrescenta.

Neste momento de consternação, o Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, endereça à família enlutada as mais sentidas condolências.