Faleceu João Faria, ex-conselheiro das comunidades madeirenses nos EUA
Um dos primeiros conselheiros das Comunidades madeirenses nos Estados Unidos da América, João Faria, faleceu aos 85 anos em Woburn, no Estado de Massachusetts.
Era natural da freguesia de São António e desempenhou o cargo de conselheiro das Comunidades Madeirenses durante vários anos.
O emigrante madeirense recebeu o conselho permanente das comunidades madeirenses e foi homenageado pela secretária Regional da Cultura, Turismo e Transportes, Conceição Estudante pelo trabalho desenvolvido no relacionamento com a Região Autónoma da Madeira e as comunidades desde a criação institucional do próprio Conselho das Comunidades.
O seu funeral realizar-se-á a 28 de Março, na igreja de St. Charles Church, em Woburn, nos Estados Unidos da América pelas 10 horas (15 horas em Portugal).