Governo lamenta morte de uma das "referências da comunidade madeirense na Venezuela"

O Governo Regional, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), manifesta o seu "profundo pesar" pelo falecimento de Marília Silva, "uma figura emblemática da comunidade madeirense na Venezuela".

Marília Silva, natural de Santa Maria Maior, Funchal, foi membro activo durante 46 anos do Centro Social Madeirense de Valência e do Grupo Folclórico do Centro Social Madeirense, onde foi dirigente nos últimos anos.

Uma figura de referência para a comunidade portuguesa naquele país, seguindo os passos dos seus pais, que foram membros fundadores do Centro Social Madeirense de Valência. Destacou-se pela sua acção empenhada na preservação e promoção da identidade cultural madeirense na Venezuela, bem como na valorização da Região Autónoma da Madeira junto da sociedade venezuelana. Governo Regional

À família enlutada, o Governo Regional da Madeira endereça as mais sentidas condolências.