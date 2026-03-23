Miguel Albuquerque discutiu finanças regionais e defesa com Presidente da República

O chefe do Governo Regional da Madeira discutiu hoje com o Presidente da República o futuro da região autónoma, nomeadamente a Lei das Finanças Regionais e investimentos na defesa da plataforma continental.

Miguel Albuquerque (PSD) esteve esta tarde reunido com o Presidente da República, António José Seguro, no Palácio de Belém, num encontro que durou perto de uma hora.

"O senhor Presidente da República teve a amabilidade de me receber. Estivemos a trocar impressões sobre a realidade na Região Autónoma da Madeira e aquilo que é a minha perspetiva da situação presente e futura", começou por declarar aos jornalistas o chefe do Governo Regional da Madeira.

Miguel Albuquerque disse ainda que o chefe de Estado português aceitou o convite para estar presente no dia 12 de junho na Madeira para celebrar os 50 anos de autonomia da região e 41.º aniversário da adesão de Portugal à União Europeia.

Relativamente aos temas abordados com António José Seguro, o chefe do executivo madeirense adiantou que discutiram a necessidade de rever a Lei das Finanças Regionais, com o objetivo de assegurar "uma estrutura fixa e equilibrada de financiamento" para garantir a coesão entre as regiões autónomas e o restante território nacional.

O chefe do Governo Regional da Madeira sublinhou ainda a importância do papel do Presidente da República na projeção de Portugal no Atlântico, referindo que essa dimensão é relevante no atual contexto geopolítico.

Nesse sentido, Miguel Albuquerque destacou a necessidade de reforçar investimentos em infraestruturas estratégicas, nomeadamente portos, aeroportos e sistemas de fiscalização da plataforma continental, incluindo cabos submarinos, rotas marítimas e espaço aéreo e subaquático.

O líder do executivo madeirense sublinhou que estes investimentos se inserem no quadro das obrigações de Portugal na NATO e são fundamentais para a projeção e defesa atlântica do país.