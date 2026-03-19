Presidente da República recebe representantes para as Regiões Autónomas e presidentes dos Governos Regionais

O Presidente da República, António José Seguro, recebe esta sexta-feira, 20 de Março, pelas 10 horas, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, e, pelas 10h45, o Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Embaixador Pedro Catarino.

De acordo com a agenda oficial do Chefe do Estado, António José Seguro, recebe no mesmo dia, em audiência, o Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, pelas 12 horas.

Já o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, será recebido na segunda-feira, 23 de Março, pelas 15 horas.

Dos encontros deverão resultar a nomeação dos novos Representantes da República para as duas regiões autónomas.

Conforme já noticiado, Miguel Albuquerque defende que o cargo deve ser ocupado por uma personalidade com origem madeirense, embora não concorde com a existência do cargo, conforme declarou esta semana: "Acho que era bom para a Madeira que, enquanto tivermos representante, fosse uma personalidade que tivesse conhecimento da realidade política, económica, social da região, ou que fosse madeirense. Acho que era bom. Nós não precisamos de tutelas. A autonomia reside no povo soberano e o povo madeirense é que é soberano."