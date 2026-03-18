Social-democratas madeirenses reiteram aposta na liderança de Miguel Albuquerque

Sem supresas e sem oposição interna, Miguel Albuquerque foi esta noite reeleito líder do PSD/Madeira.

Dos 2.497 militantes social-democratas aptos a votar, 2.098 (84%) fizeram questão de mostrar o seu sentido de voto, ainda que o resultado já estivesse traçado, à partida.

Miguel Albuquerque foi, assim, reconduzido com 2.063 votos na sua lista, a única em votação, sendo que no conjunto de votos, contaram-se 19 votos brancos e 16 nulos.

Para José Prada, a mobilização neste acto eleitoral interno mostra que o PSD/Madeira "está unido", além de se apresentar "mobilizado e focado em ultrapassar, com sucesso, os desafios que se avizinham". Em nota de impresa, o secretário-geral do partido reforça o trabalho dos social-democratas "sempre a favor da Madeira e de todos os madeirenses".