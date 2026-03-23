Albuquerque recebido hoje pelo Presidente da República

O Presidente da República, António José Seguro, recebe esta segunda-feira, 23 de Março, pelas 15 horas, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

O encontro acontece depois de na sexta-feira, o Chefe do Estado ter-se reunido com o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, com o Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Embaixador Pedro Catarino, e com o Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.

Dos encontros deverão resultar a nomeação dos novos Representantes da República para as duas regiões autónomas.

Conforme já noticiado, Miguel Albuquerque defende que o cargo deve ser ocupado por uma personalidade com origem madeirense, embora não concorde com a existência do cargo, conforme declarou esta semana: "Acho que era bom para a Madeira que, enquanto tivermos representante, fosse uma personalidade que tivesse conhecimento da realidade política, económica, social da região, ou que fosse madeirense. Acho que era bom. Nós não precisamos de tutelas. A autonomia reside no povo soberano e o povo madeirense é que é soberano."

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o octogésimo segundo dia do ano, em que faltam 283 dias para o fim de 2026:

- 9h30 - A Invest Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia, vai participar na edição de 2026 da Alimentaria+Hostelco, em Barcelona. O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, vai marcar presença no primeiro dia do evento;

- 12 horas - A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebe em audiência a nova direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, na Sala Rosa do Parlamento Regional;

- 14 horas - Reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais da Assembleia Legislativa da Madeira, na Sala das Comissões;

- 15 horas - Grupo Parlamentar do PSD Madeira promove iniciativa política no Espaço IDEIA, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 20 horas - A Comissão Política do Partido Socialista da Madeira reúne-se na sede regional do Partido, à rua da Alfândega.

Principais acontecimentos registados a 23 de Março, Dia Mundial da Meteorologia e Dia Mundial da Optometria:

1853 - O Governo português impõe o Fomento Florestal, com a distribuição gratuita de sementes.

1890 - António José de Almeida, estudante universitário, futuro presidente da República, publica no jornal "Ultimatum" o artigo "Bragança, o Último", contra a monarquia, sendo decretada a sua prisão.

1919 - Benito Mussolini funda, em Milão, o Movimento Fascista Italiano de Combate, que dará lugar ao Partido Fascista, em novembro de 1921.

1933 - O Parlamento alemão, controlado pelo Partido Nacional-Socialista de Adolf Hitler, vota o estabelecimento da ditadura nazi, a extinção dos sindicatos e dos partidos políticos.

1942 - II Guerra Mundial. Começa, nos Estados Unidos, o programa de colocação de imigrantes japoneses em campos de internamento.

1945 - II Guerra Mundial. As forças aliadas atravessam o rio Reno, a caminho de Berlim.

1956 - É proclamada a República Islâmica do Paquistão.

1957 - A RTP põe em funcionamento os serviços permanentes dos Centros Emissores de Lisboa, em Monsanto, e da Lousã, no Centro do país.

1957 - Advogados de Lisboa, Porto e Coimbra protestam publicamente contra a prática da tortura pela PIDE e pedem um inquérito à atuação desta polícia.

1961 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) põe à discussão a guerra em Angola. Portugal abandona a sessão.

1962 - Luto académico nas Universidades de Lisboa e Coimbra, que se prolongará até maio, em protesto pela proibição do Dia do Estudante.

1962 - O Governo de Oliveira Salazar impede a visita de uma delegação das Nações Unidas (ONU) aos territórios africanos sob administração portuguesa.

1966 - Primeiro encontro entre as Igrejas Anglicana e Católica, com a reunião de Paulo VI e do arcebispo de Cantuária Arthur Ramsey.

1972 - Guerra do Vietname. Os Estados Unidos abandonam as negociações de Paris, França, acusando Hanoi de "falta de seriedade", no esforço para a paz.

1987 - Portugal e a China chegam a acordo sobre a transferência da soberania de Macau a 20 de dezembro de 1999, no fecho da quarta ronda de negociações.

1993 - Os representantes dos órgãos de comunicação social na Assembleia da República iniciam uma semana de boicote informativo às atividades do Parlamento, em protesto pelas limitações impostas pela maioria PSD à circulação dos jornalistas.

1996 - Primeiras eleições democráticas presidenciais em Taiwan.

1998 - O filme "Titanic", de James Cameron, conquista 11 Óscares da Academia de Hollywood.

2000 - Começa a Cimeira de Lisboa da União Europeia, subordinada ao tema "Emprego, reformas económicas e coesão social - Para uma Europa da inovação e do conhecimento".

2002 - Começa a manifestação nacional organizada em Roma pelo principal sindicato italiano, a Confederação Geral Italiana do Trabalho (CGIT, esquerda) contra a política social do Governo de Sílvio Berlusconi e contra o terrorismo. É a maior manifestação na história do país.

2003 - O filme "O Pianista", de Roman Polansky, recebe o Óscar de Melhor Realização e Adrien Brody o de Melhor Ator.

2005 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia encerram a Cimeira da Primavera, em Bruxelas, com a aprovação da revisão da Estratégia de Lisboa, nas áreas económica, social e ambiental.

2006 - A PSP detém 29 pessoas e constitui outras 26 arguidas, no âmbito de uma investigação sobre venda ilícita de armas. Entre os suspeitos figuram vários agentes da polícia e civis que exerciam funções administrativas no licenciamento de armas na PSP.

2010 - O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, promulga a reforma do sistema de saúde norte-americano. A medida, considerada histórica, alarga a cobertura de assistência na doença a cerca de 32 milhões de pessoas que estavam excluídas.

2011 - O primeiro-ministro José Sócrates leva ao Parlamento o PEC IV (um novo plano de austeridade). O PSD junta-se à restante oposição e chumba o plano. José Sócrates demite-se.

2013 - O Fonte Bastardo conquista a primeira Taça de Portugal de voleibol da sua história, ao derrotar o Vitória de Guimarães, por 3-0, na final disputada no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra.

2013 - Bruno Carvalho é eleito 42.º presidente do Sporting.

2015 - Um juiz da Audiência Nacional - um tribunal especial espanhol com jurisdição em todo o país e especializado em crimes graves como corrupção, crime económico e terrorismo - dá como provado que o Partido Popular espanhol manteve uma contabilidade paralela ao longo de 18 anos, e propõe que três ex-responsáveis do partido sejam levados a tribunal por delitos fiscais.

2017 - O Papa Francisco aprova o milagre que permite a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, dois dos "pastorinhos de Fátima".

2017 - Pelo menos 250 migrantes africanos morrem no Mediterrâneo no naufrágio de dois barcos insufláveis, que foram recuperados ao largo da Líbia.

2017 - O grupo extremista Estado Islâmico reivindica o atentado de dia 22 na ponte de Westminster em Londres, Inglaterra, que fez quatro mortos e cerca de 40 feridos.

2018 - O Supremo Tribunal espanhol acusa de delito de rebelião, 13 separatistas pela sua participação no processo de independência da Catalunha, entre os quais o ex-presidente do executivo regional Carles Puigdemont, refugiado na Bélgica.

2018 - O Supremo Tribunal espanhol decide aplicar prisão efetiva sem fiança a cinco políticos independentistas catalães suspeitos do delito de rebelião no quadro da tentativa de criação de uma república independente na Catalunha.

2018 - A Assembleia da República aprova em votação final global a lei que vai regular a atividade das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros em viaturas ligeiras descaracterizadas como a Uber, a Cabify e a Taxify.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o Orçamento do Estado para 2020, mas avisa que "a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo contexto vivido" com a pandemia da covid-19.

2020 - Um grupo armado 'jihadista' ataca e ocupa um quartel das forças de defesa e segurança da vila de Mocímboa da Praia, no norte de Moçambique.

2022 - O Conselho de Ministros aprova o decreto-lei que prevê a criação de um apoio extraordinário para as famílias mais vulneráveis para responder aos efeitos do aumento do preço dos bens alimentares de primeira necessidade e dos combustíveis, devido à guerra na Ucrânia.

2022 - A vitória do PS, que elege dois deputados, a derrota do PSD, que perde o único que tinha, e a confirmação do Chega como terceira força política na Europa marcam a repetição das legislativas no círculo da Europa.

2022 - O Sporting de Braga vence pela primeira vez a Taça da Liga de futebol feminino, ao derrotar o Benfica, por 3-2, após o desempate por penáltis, na final da terceira edição em Santa Maria da Feira, Aveiro.

2023 - Cristiano Ronaldo passa a liderar isolado a lista dos futebolistas mais internacionais de sempre, com 197 jogos, ao ser escolha inicial de Roberto Martínez no duelo de Portugal com o Liechtenstein, na caminhada rumo ao Euro2024.

2025 - O PSD vence as eleições legislativas regionais antecipadas da Madeira, ficando a um deputado da maioria absoluta. PSD e CDS fazem acordo de governo.

Pensamento do dia: