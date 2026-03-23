Governo britânico condena ataque incendiário antissemita em Londres
O primeiro-ministro britânico condenou hoje o "ataque incendiário antissemita profundamente chocante", depois de quatro ambulâncias de uma instituição de solidariedade judaica em Londres terem sido incendiadas esta na madrugada.
"Os meus pensamentos estão com a comunidade judaica, que acordou esta manhã com esta notícia horrível", escreveu Keir Starmer na rede social X.
A Polícia Metropolitana afirmou estar a investigar as causas do incêndio, que indicou estar "a ser tratado como um crime de ódio antissemita".
O incidente ocorreu em Golders Green, um bairro londrino com uma grande população judaica, onde quatro ambulâncias pertencentes à Hatzola Northwest, uma organização de voluntários que presta assistência médica de emergência, ficaram danificadas, disseram os bombeiros de Londres.
As explosões dos veículos danificaram janelas num bloco de apartamentos adjacente, mas as autoridades salientaram que não foram registados feridos e que o incêndio foi controlado.
"Sabemos que este incidente vai causar grande preocupação na comunidade e os agentes permanecem no local para realizar inquéritos urgentes", afirmou a superintendente da polícia, Sarah Jackson.
A mesma responsável acrescentou que a polícia está à procura de três suspeitos, mas ainda não foram efetuadas detenções.
A polícia afirmou que os relatos de explosões estavam relacionados com botijas de gás nas ambulâncias, tendo as casas nas proximidades sido evacuadas como medida de precaução.
A Shomrim, uma organização sem fins lucrativos que gere um programa de vigilância de bairro na zona, condenou o ataque.
"Este não foi apenas um ato criminoso de fogo posto, mas um incidente direcionado e profundamente preocupante que afetou um serviço de emergência vital que serve a comunidade judaica local", lamentou, numa publicação na rede social X.
O número de incidentes antissemitas relatados em todo o Reino Unido disparou desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, no final de 2023, de acordo com a organização Community Security Trust, que trabalha para proteger a comunidade judaica.
O grupo registou 3.700 incidentes em 2025, contra 1.662 em 2022.
Em outubro, um agressor atropelou várias pessoas reunidas à porta de uma sinagoga em Manchester para celebrar o feriado judaico de Yom Kippur e matou uma pessoa à facada.
Outra pessoa foi morta a tiro no ataque, acidentalmente alvejada pela polícia.