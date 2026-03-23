Governo britânico condena ataque incendiário antissemita em Londres

O primeiro-ministro britânico condenou hoje o "ataque incendiário antissemita profundamente chocante", depois de quatro ambulâncias de uma instituição de solidariedade judaica em Londres terem sido incendiadas esta na madrugada.

"Os meus pensamentos estão com a comunidade judaica, que acordou esta manhã com esta notícia horrível", escreveu Keir Starmer na rede social X.

A Polícia Metropolitana afirmou estar a investigar as causas do incêndio, que indicou estar "a ser tratado como um crime de ódio antissemita".

O incidente ocorreu em Golders Green, um bairro londrino com uma grande população judaica, onde quatro ambulâncias pertencentes à Hatzola Northwest, uma organização de voluntários que presta assistência médica de emergência, ficaram danificadas, disseram os bombeiros de Londres.

🚨 BREAKING FOOTAGE: Surveillance video captured 3 suspects on camera setting four ambulances in Golders Green, London, ablaze tonight.



The ambulances belong to Hatzola - a volunteer Jewish emergency service providing 24/7 medical aid



Anyone want to guess their nationalities? https://t.co/b8htJhTmDD pic.twitter.com/SdjGcttK6X — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

As explosões dos veículos danificaram janelas num bloco de apartamentos adjacente, mas as autoridades salientaram que não foram registados feridos e que o incêndio foi controlado.

"Sabemos que este incidente vai causar grande preocupação na comunidade e os agentes permanecem no local para realizar inquéritos urgentes", afirmou a superintendente da polícia, Sarah Jackson.

A mesma responsável acrescentou que a polícia está à procura de três suspeitos, mas ainda não foram efetuadas detenções.

A polícia afirmou que os relatos de explosões estavam relacionados com botijas de gás nas ambulâncias, tendo as casas nas proximidades sido evacuadas como medida de precaução.

🚨 BREAKING: Major antisemitic arson attack in Golders Green, London destroys all ambulances (at least 4) of Hatzola Northwest — a volunteer Jewish emergency service providing 24/7 medical aid. @Breaking911 has seen footage of the attackers. pic.twitter.com/GwCWXG38qB — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

A Shomrim, uma organização sem fins lucrativos que gere um programa de vigilância de bairro na zona, condenou o ataque.

"Este não foi apenas um ato criminoso de fogo posto, mas um incidente direcionado e profundamente preocupante que afetou um serviço de emergência vital que serve a comunidade judaica local", lamentou, numa publicação na rede social X.

O número de incidentes antissemitas relatados em todo o Reino Unido disparou desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, no final de 2023, de acordo com a organização Community Security Trust, que trabalha para proteger a comunidade judaica.

O grupo registou 3.700 incidentes em 2025, contra 1.662 em 2022.

Em outubro, um agressor atropelou várias pessoas reunidas à porta de uma sinagoga em Manchester para celebrar o feriado judaico de Yom Kippur e matou uma pessoa à facada.

Outra pessoa foi morta a tiro no ataque, acidentalmente alvejada pela polícia.