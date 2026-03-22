“A presença na Alimentaria+Hostelco 2026 demonstra que a nossa estratégia de apoio à internacionalização está a dar resultados e que a Marca Madeira é hoje reconhecida como um selo de confiança nos mercados externos". Quem o diz é José Manuel Rodrigues que, esta segunda-feira, marcará presença na abertura desta que é uma das maiores feiras internacionais do sector agroalimentar e da hotelaria, em Barcelona.

A Madeira vai estar presentada no certame, desta feita através das empresas Chábom, IlhoPan, Sweets & Sugar, ECM – Empresa de Cervejas da Madeira e Martins & Martins, que "assumem particular destaque, pela aposta consistente na internacionalização, promovida com o apoio do Governo Regional através da Invest Madeira, e pela capacidade de levar os sabores e os produtos madeirenses a novos mercados.

“Estas empresas são um exemplo claro daquilo que queremos para a economia da Madeira: produtos de elevada qualidade, com identidade própria, que conseguem competir lá fora e gerar mais valor cá dentro”, sublinha o Secretário Regional da Economia, que preside, também, à Invest Madeira.

Numa nota enviada à imprensa, a tutela explica que, no sector da doçaria e confeitaria, a Sweets & Sugar, instalada na Zona Franca da Madeira, afirma‑se como uma das principais empresas nacionais do sector, com um volume de negócios de referência e exportações dirigidas ao mercado continental e a vários países europeus e africanos. Já a Chábom, especializada em bolo de mel e doçaria regional, reforçou nos últimos anos a sua capacidade produtiva com o objectivo de aumentar a presença em mercados externos e alavancar a exportação de produtos tradicionais madeirenses.

A Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), única cervejeira 100% portuguesa e um dos principais players nacionais do sector, exporta hoje para vários países, em paralelo com uma forte presença no mercado nacional, projetando a imagem da Região no competitivo segmento das bebidas. A IlhoPan e a Martins & Martins, focadas na panificação, na pastelaria e em produtos alimentares tradicionais, têm igualmente apostado na presença em feiras internacionais e em acções de promoção externa, contribuindo para a diversificação da base exportadora regional.

“As empresas que aqui trazemos mostram que a Madeira não é apenas um destino turístico de excelência; é também um território capaz de produzir e exportar bens com alto valor acrescentado”, destaca José Manuel Rodrigues. “O Governo Regional continuará a investir na promoção externa, através da Invest Madeira, para que as empresas regionais possam apresentar-se em feiras internacionais, mostrar os seus produtos e o seu potencial criativo, e dando a oportunidade para que mais empresas sigam este caminho de internacionalização.”

Os dados apontam para uma dinâmica consistente de crescimento da presença das empresas da Madeira além‑fronteiras, assente no aumento da capacidade produtiva, na diversificação de produtos e na conquista gradual de novos mercados. Em 2025, de acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional de Bens e do Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações da Região atingiram os 496,3 milhões de euros, mais 35% em relação a 2024.

“Mais importante do que olhar apenas para números é perceber a trajectória destas empresas”, conclui o Secretário Regional da Economia. “Estão a investir, a inovar e a abrir caminhos para que a Madeira tenha uma economia mais robusta, mais diversificada e menos dependente de ciclos externos", termina.