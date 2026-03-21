Alberto João Jardim regressa ao cinema como médico em 'Vinhas de um Povo'

O antigo presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, integra o elenco do filme de época 'Vinhas de um Povo', realizado por Luís Miguel Jardim. Depois de participações em Feiticeiro da Calheta e Cartas de Fora, o histórico social-democrata regressa ao grande ecrã.

As filmagens decorreram, entre outros locais, na suíte Winston Churchill do Belmond Reid’s Palace, um espaço histórico da cidade do Funchal. No filme, Alberto João Jardim interpreta a personagem de um médico.

Além da sua participação, o elenco inclui também Tânia Freitas e Marco Gonçalves, que integram o conjunto de actores envolvidos na produção.

'Vinhas de um Povo' centra-se na cultura e na história do Vinho Madeira, elemento marcante da identidade da Região. O projecto encontra-se atualmente na fase final de filmagens, estando prevista para breve a entrada em pós-produção.

A obra insere-se na linha de trabalhos de Luís Miguel Jardim dedicada ao cinema de época, com enfoque em temas históricos e culturais da Madeira, reunindo figuras públicas e talentos locais para dar vida às raízes do povo madeirense