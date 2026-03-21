Quinze apartamentos no Jardim da Serra entregues até Junho

Numa iniciativa oficial não divulgada previamente à imprensa, o presidente do Governo Regional visitou, esta manhã, um novo empreendimento localizado no centro do Jardim da Serra, que conta com 15 apartamentos destinados a jovens casais, resultante de um investimento de 3,3 milhões de euros. Os fogos serão entregues até final de Junho.

Miguel Albuquerque frisou que estes apartamentos integram-se no conjunto de 313 fogos que serão entregues até ao Verão. O governante fez questão de salientar que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos está a executar e lançar 170 fogos que vão complementar aqueles que estão a ser construídos pelo Governo Regional.

Celso Bettencourt explicou que estão a ser construídos 23 fogos na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, com um valor aproximado a 6 milhões de euros, no âmbito do ‘Primeiro Direito’. Além disso, na Fajã das Galinhas estão em execução 32 habitações. A estes juntam-se outros investimentos que estão em fase de planeamento.

“Estamos preocupados com a questão de habitação no concelho”, assumiu o presidente da Câmara Municipal, acrescentando que o investimento não pode partir apenas do Governo Regional.

De acordo com o autarca, no concelho existem cerca de 2 mil pessoas a precisarem de habitação, pelo que o trabalho conjunto revela-se necessário.