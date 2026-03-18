Acidente entope via rápida na Ponte dos Frades
Um acidente ocorrido esta manhã na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, está ainda a condicionar fortemente a circulação rodoviária.
Com cerca de 2 km de extensão, perto das 9h30, a situação parece já estar normalizada, uma vez que além da Ponte dos Frades onde ocorreu o acidente, as viaturas já circulam normalmente além da subida de Santa Rita.
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