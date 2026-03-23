Queda de árvore corta estrada em Santo António da Serra

A Estrada do Lombo das Faias, na Freguesia de Santo António da Serra, encontra-se encerrada devido à queda de uma árvore a cortar completamente a passagem, como atesta a foto do Serviço Municipal de Protecção Civil de Machico.

Além da árvore, que será preciso cortar, há que assegurar que o movimento de terras e pedras não coloca em risco pessoas e bens.