Queda de árvore corta estrada em Santo António da Serra
A Estrada do Lombo das Faias, na Freguesia de Santo António da Serra, encontra-se encerrada devido à queda de uma árvore a cortar completamente a passagem, como atesta a foto do Serviço Municipal de Protecção Civil de Machico.
Além da árvore, que será preciso cortar, há que assegurar que o movimento de terras e pedras não coloca em risco pessoas e bens.
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